Программа передач СТС на 9 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 09.11.2022



05:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

06:05 Три кота. Понять и простить

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Сила воли

06:20 Три кота. Будь здоров

06:25 Сказки Шрэкова болота

06:35 Шрэк-4D

06:45 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия

09:00 Воронины. Сезон 11. 16-я серия

09:30 Воронины. Сезон 12. 4-я серия

10:00 Воронины. Сезон 12. 5-я серия

10:30 Воронины. Сезон 12. 6-я серия

11:00 Смокинг

13:00 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии

17:55 Корни. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Корни

19:30 Корни

20:00 Человек-паук. Вдали от дома

22:30 Рыцарь дня

00:45 Милые кости

03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 5-я серия

03:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 6-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.