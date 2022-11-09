Программа передач СТС на 9 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 09.11.2022
05:00 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
06:05 Три кота. Понять и простить
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Сила воли
06:20 Три кота. Будь здоров
06:25 Сказки Шрэкова болота
06:35 Шрэк-4D
06:45 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 8-я серия
09:00 Воронины. Сезон 11. 16-я серия
09:30 Воронины. Сезон 12. 4-я серия
10:00 Воронины. Сезон 12. 5-я серия
10:30 Воронины. Сезон 12. 6-я серия
11:00 Смокинг
13:00 Кухня. Сезон 1. 10-я - 18-я серии
17:55 Корни. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Корни
19:30 Корни
20:00 Человек-паук. Вдали от дома
22:30 Рыцарь дня
00:45 Милые кости
03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 5-я серия
03:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 6-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия
В программе передач возможны изменения.