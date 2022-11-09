Программа передач Матч ТВ на 9 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 09.11.2022



05:00 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Вид сверху

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:20 Специальный репортаж

19:40 Все на Матч!

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта». Прямой эфир

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Фрайбург». Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:20 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.