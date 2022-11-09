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Программа передач Матч ТВ на 9 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 09.11.2022

05:00 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Вид сверху
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:20 Специальный репортаж
19:40 Все на Матч!
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта». Прямой эфир
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Фрайбург». Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:20 Смешанные единоборства. UFC. М. Родригез - А. Лемос
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









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