Программа передач Звезда на 9 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 09.11.2022



03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Конец операции «Резидент». 1-я серия

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Контригра. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Контригра. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. Свободное пространство

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Конец операции «Резидент«. 1-я серия

00:50 Приказ: Огонь не открывать

02:20 Приказ: Перейти границу

03:50 Контригра. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.