Программа передач Звезда на 9 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 09.11.2022
03:55 Сердце капитана Немова. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Конец операции «Резидент». 1-я серия
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Контригра. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Контригра. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. Свободное пространство
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Конец операции «Резидент«. 1-я серия
00:50 Приказ: Огонь не открывать
02:20 Приказ: Перейти границу
03:50 Контригра. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.