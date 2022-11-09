Программа передач Культура на 9 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 09.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Ростов Великий
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия
08:30 Новости культуры
08:40 Моя судьба. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. История французской революции
11:10 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 1-я серия. 1977
12:20 Забытое ремесло. Извозчик
12:35 Звезды русского авангарда. Крупный план времени Всеволода Пудовкина
13:05 Жуковский
14:30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка
15:45 Белая студия
16:30 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. П. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
18:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой
22:10 Моя судьба. 3-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 1-я серия. 1977
01:25 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
02:15 Приключения Аристотеля в Москве
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.