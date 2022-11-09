Программа передач Культура на 9 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 09.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Ростов Великий

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 2-я серия

08:30 Новости культуры

08:40 Моя судьба. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. История французской революции

11:10 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 1-я серия. 1977

12:20 Забытое ремесло. Извозчик

12:35 Звезды русского авангарда. Крупный план времени Всеволода Пудовкина

13:05 Жуковский

14:30 Гении и злодеи. Константин Ушинский

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка

15:45 Белая студия

16:30 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. П. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»

18:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:25 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой

22:10 Моя судьба. 3-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Михаил Зощенко. «Ключи счастья»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 1-я серия. 1977

01:25 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

02:15 Приключения Аристотеля в Москве

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.