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Программа передач Пятница на 9 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 09.11.2022

05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
05:20 Пятница News. 201-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия
10:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
11:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
12:40 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия
15:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
16:50 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
17:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия
00:10 Воздушный маршал
02:00 Пятница News. 203-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия
03:50 Пятница News. 202-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

В программе передач возможны изменения.









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