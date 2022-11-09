Программа передач Пятница на 9 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 9 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 09.11.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»

05:20 Пятница News. 201-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 6-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия

10:30 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

11:30 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

12:40 Адский шеф. Сезон 1. 12-я серия

15:30 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

16:50 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

17:50 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия

00:10 Воздушный маршал

02:00 Пятница News. 203-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия

03:50 Пятница News. 202-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



В программе передач возможны изменения.