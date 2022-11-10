Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 10 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 16-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 16-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Карякин
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктор Бычков
03:00 Морозова. Сезон 2. 42-я серия - «Обычный день»
03:50 Морозова. Сезон 2. 43-я серия - «Фотомодель»
ТВЦ
04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
05:20 Мой герой. Андрей Анкудинов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Диета при обострении панкреатита
08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я серия
09:43 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 4-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Тайные аристократы
11:30 События
11:50 Игра с тенью. 3-я серия
12:41 Игра с тенью. 4-я серия
13:35 Мой герой. Сергей Минаев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 3-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 4-я серия
17:00 Звездные обиды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Тайные дети звёзд
23:10 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
01:25 В моей смерти прошу винить...
02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая
02:45 Петровка, 38
03:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 3-я серия
03:46 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 4-я серия
04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Маска смерти
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Ключ к убийству
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Золото», 1-я и 2-я серии. «Сын на три дня», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Золото», 1-я и 2-я серии. «Сын на три дня», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нагуляла близнецу?
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Девочка, ты попала!», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 17-я и 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-3. 17-я и 18-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет люди погубят океан
01:20 Зверобой 2. 25-я - 28-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Пропавший муж
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. В базах не значится
5 канал
05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Жара
06:40 Дознаватель. Свидетель
07:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»
10:40 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»
11:50 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Игра
14:25 Дознаватель. Месть
15:25 Дознаватель. Чёрный король
16:25 Дознаватель. Кража
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Свой
18:55 Дознаватель. Мороз
19:45 След. Сказки вещего ворона
20:40 След. Гости из будущего
21:35 След. Пятница!
22:20 След. Мазюня
23:10 Свои-5. Хозяева жизни
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Инстинкт хищника
01:15 След. Худо vs Сочность
01:50 След. Последний обряд колдуна
02:30 След. Отвергнутый убийца
03:05 Детективы. Без памяти
03:35 Детективы. Аниматор
04:10 Детективы. Братья и сестры
04:35 Детективы. Опасная профессия
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1172-я, 884-я и 1173-я серии
08:55 Давай разведёмся! 574-я серия
09:55 Тест на отцовство. 405-я и 406-я серии
12:05 Понять. Простить. «Подножка«. «Ранняя беременность»
13:05 Порча. 323-я серия - «Тринадцатое число»
13:35 Знахарка. 200-я серия - «Неотправленные письма»
14:10 Верну любимого. 116-я серия - «Нелюбимая жена»
14:45 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Запах костра». «Позор рода»
23:45 Знахарка. Неотправленные письма
00:20 Верну любимого. Нелюбимая жена
00:45 Понять. Простить. «Подножка». «Ранняя беременность»
01:35 Восток-Запад. 37-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 16-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Интерны. 102-я серия
07:30 Интерны. 103-я серия
08:00 Интерны. 104-я серия
08:30 Перезагрузка. 529-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»
09:30 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»
10:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»
10:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»
11:00 Универ. Новая общага. 49-я серия - «Трансформер»
11:30 Универ. Новая общага. 50-я серия - «Друзья»
12:00 Универ. Новая общага. 51-я серия - «Учитель»
12:30 Универ. Новая общага. 52-я серия - «Каратист»
13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии
18:00 Большой босс
20:00 Отпуск. Сезон 2. 27-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 28-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 52-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 53-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 20-я серия
23:35 Загадочная история Бенджамина Баттона
02:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 8-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 191-я - 193-я серии
06:05 Три кота. Майский жук
06:10 Три кота. В гостях у Горчицы
06:15 Три кота. Сюрприз для мамы
06:20 Три кота
06:25 Рождественские истории
06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни
09:00 Воронины. Сезон 11. 18-я серия
09:35 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
10:05 Воронины. Сезон 12. 15-я серия
10:35 Воронины. Сезон 12. 16-я серия
11:05 Васаби
13:00 Кухня. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
14:05 Кухня. Сезон 2. 2-я - 8-я серии
17:55 Корни
19:00 Корни
19:30 Корни
20:00 Охотники за привидениями
22:20 Охотники за привидениями
00:25 Охотники за привидениями 2
02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 7-я серия
03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 8-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 8-я - 10-я серии
Матч ТВ
05:00 Человек из футбола
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса»
18:45 Все на Матч!
19:20 Новости
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямой эфир
21:25 Специальный репортаж
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». Прямой эфир
00:40 Все на Матч!
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хаос
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Стекло
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Контригра. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Конец операции «Резидент«. 2-я серия
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Контригра. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Контригра. 5-я - 8-я серии
17:05 Легенды госбезопасности. Никита Карацупа. Поединок на границе
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. На чуждых планетах
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Конец операции «Резидент». 2-я серия
00:45 Сицилианская защита
02:15 Шел четвертый год войны...
03:35 Контригра. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва яузская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Забытое ремесло. Городовой
08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Уроки режиссуры 2022. VI фестиваль
11:10 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 2-я серия. 1977
12:20 Забытое ремесло. Половой
12:35 Звезды русского авангарда. Довженко. Жизнь в цвету
13:05 Мичурин
14:30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Легенды горной Дигории
15:50 По следам космических призраков
16:25 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония №2
18:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Братья Карамазовы». В горе счастье ищи»
21:25 Энигма. Елена Заремба
22:05 Это случилось в милиции
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Юрий Олеша. «Ни слова фальши»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 2-я серия. 1977
01:25 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
02:15 Снежный человек профессора Поршнева
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 202-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия
10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
22:20 Оторвы. Сезон 1. 3-я серия
23:40 Гуляй, Вася! Свидание на Бали
01:50 Пятница News. 204-я серия
02:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
03:30 Пятница News. 203-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Красная королева. 12-я серия
05:15 Мультфильмы
07:20 Меч. 10-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 12-я - 15-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино. Спецвыпуск ко Дню полиции
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 19-я - 21-я серии
01:15 Рожденные в СССР. Советская милиция
01:40 Веселые ребята
03:10 Развод
Время начала передач - московское.