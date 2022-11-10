Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 10 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 16-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 16-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Карякин

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктор Бычков

03:00 Морозова. Сезон 2. 42-я серия - «Обычный день»

03:50 Морозова. Сезон 2. 43-я серия - «Фотомодель»



ТВЦ



04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы

05:20 Мой герой. Андрей Анкудинов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Диета при обострении панкреатита

08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я серия

09:43 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 4-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Тайные аристократы

11:30 События

11:50 Игра с тенью. 3-я серия

12:41 Игра с тенью. 4-я серия

13:35 Мой герой. Сергей Минаев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 3-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 4-я серия

17:00 Звездные обиды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Тайные дети звёзд

23:10 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

01:25 В моей смерти прошу винить...

02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая

02:45 Петровка, 38

03:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 3-я серия

03:46 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 4-я серия

04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Маска смерти

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Ключ к убийству

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Золото», 1-я и 2-я серии. «Сын на три дня», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Золото», 1-я и 2-я серии. «Сын на три дня», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Нагуляла близнецу?

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Девочка, ты попала!», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 17-я и 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-3. 17-я и 18-я серии

00:20 Поздняков

00:35 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет люди погубят океан

01:20 Зверобой 2. 25-я - 28-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Пропавший муж

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. В базах не значится



5 канал



05:00 Известия

05:45 Дознаватель. Жара

06:40 Дознаватель. Свидетель

07:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»

10:40 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»

11:50 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Игра

14:25 Дознаватель. Месть

15:25 Дознаватель. Чёрный король

16:25 Дознаватель. Кража

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Свой

18:55 Дознаватель. Мороз

19:45 След. Сказки вещего ворона

20:40 След. Гости из будущего

21:35 След. Пятница!

22:20 След. Мазюня

23:10 Свои-5. Хозяева жизни

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Инстинкт хищника

01:15 След. Худо vs Сочность

01:50 След. Последний обряд колдуна

02:30 След. Отвергнутый убийца

03:05 Детективы. Без памяти

03:35 Детективы. Аниматор

04:10 Детективы. Братья и сестры

04:35 Детективы. Опасная профессия



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1172-я, 884-я и 1173-я серии

08:55 Давай разведёмся! 574-я серия

09:55 Тест на отцовство. 405-я и 406-я серии

12:05 Понять. Простить. «Подножка«. «Ранняя беременность»

13:05 Порча. 323-я серия - «Тринадцатое число»

13:35 Знахарка. 200-я серия - «Неотправленные письма»

14:10 Верну любимого. 116-я серия - «Нелюбимая жена»

14:45 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Запах костра». «Позор рода»

23:45 Знахарка. Неотправленные письма

00:20 Верну любимого. Нелюбимая жена

00:45 Понять. Простить. «Подножка». «Ранняя беременность»

01:35 Восток-Запад. 37-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 16-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Интерны. 102-я серия

07:30 Интерны. 103-я серия

08:00 Интерны. 104-я серия

08:30 Перезагрузка. 529-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»

09:30 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»

10:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»

10:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»

11:00 Универ. Новая общага. 49-я серия - «Трансформер»

11:30 Универ. Новая общага. 50-я серия - «Друзья»

12:00 Универ. Новая общага. 51-я серия - «Учитель»

12:30 Универ. Новая общага. 52-я серия - «Каратист»

13:00 СашаТаня. 99-я - 108-я серии

18:00 Большой босс

20:00 Отпуск. Сезон 2. 27-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 28-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 52-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 53-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 20-я серия

23:35 Загадочная история Бенджамина Баттона

02:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 8-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия

04:20 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 191-я - 193-я серии

06:05 Три кота. Майский жук

06:10 Три кота. В гостях у Горчицы

06:15 Три кота. Сюрприз для мамы

06:20 Три кота

06:25 Рождественские истории

06:45 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни

09:00 Воронины. Сезон 11. 18-я серия

09:35 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

10:05 Воронины. Сезон 12. 15-я серия

10:35 Воронины. Сезон 12. 16-я серия

11:05 Васаби

13:00 Кухня. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

14:05 Кухня. Сезон 2. 2-я - 8-я серии

17:55 Корни

19:00 Корни

19:30 Корни

20:00 Охотники за привидениями

22:20 Охотники за привидениями

00:25 Охотники за привидениями 2

02:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 7-я серия

03:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 8-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 8-я - 10-я серии



Матч ТВ



05:00 Человек из футбола

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса»

18:45 Все на Матч!

19:20 Новости

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямой эфир

21:25 Специальный репортаж

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». Прямой эфир

00:40 Все на Матч!

01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хаос

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Стекло

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Контригра. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Конец операции «Резидент«. 2-я серия

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Контригра. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Контригра. 5-я - 8-я серии

17:05 Легенды госбезопасности. Никита Карацупа. Поединок на границе

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. На чуждых планетах

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Конец операции «Резидент». 2-я серия

00:45 Сицилианская защита

02:15 Шел четвертый год войны...

03:35 Контригра. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва яузская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Забытое ремесло. Городовой

08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Уроки режиссуры 2022. VI фестиваль

11:10 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 2-я серия. 1977

12:20 Забытое ремесло. Половой

12:35 Звезды русского авангарда. Довженко. Жизнь в цвету

13:05 Мичурин

14:30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Легенды горной Дигории

15:50 По следам космических призраков

16:25 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония №2

18:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Братья Карамазовы». В горе счастье ищи»

21:25 Энигма. Елена Заремба

22:05 Это случилось в милиции

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Юрий Олеша. «Ни слова фальши»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 2-я серия. 1977

01:25 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

02:15 Снежный человек профессора Поршнева

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 202-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия

10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

22:20 Оторвы. Сезон 1. 3-я серия

23:40 Гуляй, Вася! Свидание на Бали

01:50 Пятница News. 204-я серия

02:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

03:30 Пятница News. 203-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Красная королева. 12-я серия

05:15 Мультфильмы

07:20 Меч. 10-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 12-я - 15-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино. Спецвыпуск ко Дню полиции

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 19-я - 21-я серии

01:15 Рожденные в СССР. Советская милиция

01:40 Веселые ребята

03:10 Развод



Время начала передач - московское.



















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