Программа передач ТВЦ на 10 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 10.11.2022



04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы

05:20 Мой герой. Андрей Анкудинов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Диета при обострении панкреатита

08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я серия

09:43 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 4-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Тайные аристократы

11:30 События

11:50 Игра с тенью. 3-я серия

12:41 Игра с тенью. 4-я серия

13:35 Мой герой. Сергей Минаев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 3-я серия

16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 4-я серия

17:00 Звездные обиды

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Тайные дети звёзд

23:10 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана

01:25 В моей смерти прошу винить...

02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая

02:45 Петровка, 38

03:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 3-я серия

03:46 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 4-я серия

04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт



В программе передач возможны изменения.