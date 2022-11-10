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Программа передач ТВЦ на 10 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 10.11.2022

04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
05:20 Мой герой. Андрей Анкудинов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Диета при обострении панкреатита
08:50 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 3-я серия
09:43 Я знаю твои секреты-9. Галатея. 4-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Тайные аристократы
11:30 События
11:50 Игра с тенью. 3-я серия
12:41 Игра с тенью. 4-я серия
13:35 Мой герой. Сергей Минаев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 3-я серия
16:04 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове», 4-я серия
17:00 Звездные обиды
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Я иду тебя искать-6. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Тайные дети звёзд
23:10 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
01:25 В моей смерти прошу винить...
02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая
02:45 Петровка, 38
03:00 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 3-я серия
03:46 Анатомия убийства. «Смерть на Зелёном острове«, 4-я серия
04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт

В программе передач возможны изменения.









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