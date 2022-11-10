Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач 5 канал на 10 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 10 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 10.11.2022

05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Жара
06:40 Дознаватель. Свидетель
07:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»
10:40 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»
11:50 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Игра
14:25 Дознаватель. Месть
15:25 Дознаватель. Чёрный король
16:25 Дознаватель. Кража
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Свой
18:55 Дознаватель. Мороз
19:45 След. Сказки вещего ворона
20:40 След. Гости из будущего
21:35 След. Пятница!
22:20 След. Мазюня
23:10 Свои-5. Хозяева жизни
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Инстинкт хищника
01:15 След. Худо vs Сочность
01:50 След. Последний обряд колдуна
02:30 След. Отвергнутый убийца
03:05 Детективы. Без памяти
03:35 Детективы. Аниматор
04:10 Детективы. Братья и сестры
04:35 Детективы. Опасная профессия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 9 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 8 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 7 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 6 ноября 2022
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание чемпионата мира по футболу 2022, результаты матчей ЧМ в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 8 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты . 17-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 9 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 14 ноября 2022, материалы для классного часа
    Народные приметы на 10 ноября 2022 - Параскевы Льняницы
    Какой праздник 10 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 8 ноября в России, Москве и Московской области
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 8 ноября 2022
    Где находится Павловка под Угледаром на карте Донецкой области, ДНР
    Народные приметы на 9 ноября 2022 - Зарок на Параскеву
    Какой праздник 9 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru