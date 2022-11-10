Программа передач 5 канал на 10 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 10 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 10.11.2022



05:00 Известия

05:45 Дознаватель. Жара

06:40 Дознаватель. Свидетель

07:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»

10:40 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»

11:50 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Игра

14:25 Дознаватель. Месть

15:25 Дознаватель. Чёрный король

16:25 Дознаватель. Кража

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Свой

18:55 Дознаватель. Мороз

19:45 След. Сказки вещего ворона

20:40 След. Гости из будущего

21:35 След. Пятница!

22:20 След. Мазюня

23:10 Свои-5. Хозяева жизни

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Инстинкт хищника

01:15 След. Худо vs Сочность

01:50 След. Последний обряд колдуна

02:30 След. Отвергнутый убийца

03:05 Детективы. Без памяти

03:35 Детективы. Аниматор

04:10 Детективы. Братья и сестры

04:35 Детективы. Опасная профессия



В программе передач возможны изменения.