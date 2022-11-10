Программа передач 5 канал на 10 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 10 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 10.11.2022
05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Жара
06:40 Дознаватель. Свидетель
07:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»
10:40 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»
11:50 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Игра
14:25 Дознаватель. Месть
15:25 Дознаватель. Чёрный король
16:25 Дознаватель. Кража
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Свой
18:55 Дознаватель. Мороз
19:45 След. Сказки вещего ворона
20:40 След. Гости из будущего
21:35 След. Пятница!
22:20 След. Мазюня
23:10 Свои-5. Хозяева жизни
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Инстинкт хищника
01:15 След. Худо vs Сочность
01:50 След. Последний обряд колдуна
02:30 След. Отвергнутый убийца
03:05 Детективы. Без памяти
03:35 Детективы. Аниматор
04:10 Детективы. Братья и сестры
04:35 Детективы. Опасная профессия
В программе передач возможны изменения.