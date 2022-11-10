Программа передач Матч ТВ на 10 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 10.11.2022



05:00 Человек из футбола

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса»

18:45 Все на Матч!

19:20 Новости

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямой эфир

21:25 Специальный репортаж

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». Прямой эфир

00:40 Все на Матч!

01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - Дж. Эррера

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.