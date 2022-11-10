Программа передач Звезда на 10 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 10.11.2022
03:50 Контригра. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Конец операции «Резидент«. 2-я серия
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Контригра. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Контригра. 5-я - 8-я серии
17:05 Легенды госбезопасности. Никита Карацупа. Поединок на границе
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Предвидение космоса. На чуждых планетах
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Конец операции «Резидент». 2-я серия
00:45 Сицилианская защита
02:15 Шел четвертый год войны...
03:35 Контригра. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.