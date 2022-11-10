Программа передач Звезда на 10 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 10.11.2022



03:50 Контригра. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Конец операции «Резидент«. 2-я серия

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Контригра. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Контригра. 5-я - 8-я серии

17:05 Легенды госбезопасности. Никита Карацупа. Поединок на границе

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Предвидение космоса. На чуждых планетах

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Конец операции «Резидент». 2-я серия

00:45 Сицилианская защита

02:15 Шел четвертый год войны...

03:35 Контригра. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.