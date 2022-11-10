Программа передач Культура на 10 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 10.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва яузская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Забытое ремесло. Городовой

08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Уроки режиссуры 2022. VI фестиваль

11:10 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 2-я серия. 1977

12:20 Забытое ремесло. Половой

12:35 Звезды русского авангарда. Довженко. Жизнь в цвету

13:05 Мичурин

14:30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Легенды горной Дигории

15:50 По следам космических призраков

16:25 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония №2

18:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Братья Карамазовы». В горе счастье ищи»

21:25 Энигма. Елена Заремба

22:05 Это случилось в милиции

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Юрий Олеша. «Ни слова фальши»

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 2-я серия. 1977

01:25 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

02:15 Снежный человек профессора Поршнева

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022 Программа передач Культура на 9 ноября 2022 Программа передач Культура на 8 ноября 2022 Программа передач Культура на 7 ноября 2022 Программа передач Культура на 6 ноября 2022



