Программа передач Культура на 10 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 10.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва яузская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 3-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Забытое ремесло. Городовой
08:50 Мы, нижеподписавшиеся. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Уроки режиссуры 2022. VI фестиваль
11:10 ХX век. «Детектив без детектива«. Документальный фильм. 2-я серия. 1977
12:20 Забытое ремесло. Половой
12:35 Звезды русского авангарда. Довженко. Жизнь в цвету
13:05 Мичурин
14:30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Легенды горной Дигории
15:50 По следам космических призраков
16:25 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония №2
18:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Братья Карамазовы». В горе счастье ищи»
21:25 Энигма. Елена Заремба
22:05 Это случилось в милиции
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Юрий Олеша. «Ни слова фальши»
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Детектив без детектива». Документальный фильм. 2-я серия. 1977
01:25 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
02:15 Снежный человек профессора Поршнева
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.