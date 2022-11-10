Программа передач Пятница на 10 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 10.11.2022



05:00 Пятница News. 202-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия

10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

22:20 Оторвы. Сезон 1. 3-я серия

23:40 Гуляй, Вася! Свидание на Бали

01:50 Пятница News. 204-я серия

02:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

03:30 Пятница News. 203-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.