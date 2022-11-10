Программа передач Пятница на 10 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 10.11.2022
05:00 Пятница News. 202-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 7-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия
10:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
22:20 Оторвы. Сезон 1. 3-я серия
23:40 Гуляй, Вася! Свидание на Бали
01:50 Пятница News. 204-я серия
02:20 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
03:30 Пятница News. 203-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
В программе передач возможны изменения.