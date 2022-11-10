Программа передач МИР на 10 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 10.11.2022



05:00 Красная королева. 12-я серия

05:15 Мультфильмы

07:20 Меч. 10-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 12-я - 15-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино. Спецвыпуск ко Дню полиции

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 19-я - 21-я серии

01:15 Рожденные в СССР. Советская милиция

01:40 Веселые ребята

03:10 Развод



В программе передач возможны изменения.