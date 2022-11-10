Программа передач МИР на 10 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 10 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 10.11.2022
05:00 Красная королева. 12-я серия
05:15 Мультфильмы
07:20 Меч. 10-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 12-я - 15-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино. Спецвыпуск ко Дню полиции
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 19-я - 21-я серии
01:15 Рожденные в СССР. Советская милиция
01:40 Веселые ребята
03:10 Развод
В программе передач возможны изменения.