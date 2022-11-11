Программа передач, ТВ программа на 11 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 11 ноября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.11.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
23:45 «Достоевский 201. «Между адом и раем»
01:20 Судьба на выбор. 8-я серия - «Сюрприз для мамы»
02:15 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Финал
00:20 Улыбка на ночь
01:25 Никто кроме нас
ТВЦ
04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт
05:20 Мой герой. Сергей Минаев
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Гардемарины, вперед!
08:45 Город ромашек. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Город ромашек. 4-я серия
12:35 Женщина с котом и детективом. 1-я серия
13:48 Женщина с котом и детективом. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Женщина с котом и детективом. 3-я серия
16:13 Женщина с котом и детективом. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Ревнивцы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Тихие воды. 1-я серия
19:16 Тихие воды. 2-я серия
20:10 Тихие воды-2. 1-я серия
21:03 Тихие воды-2. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни о России
00:05 Большое кино. Калина красная
00:35 Золотая мина. 1-я серия
01:38 Золотая мина. 2-я серия
02:45 Внимание! Всем постам
04:10 Моя земля. 1-я серия
04:54 Моя земля. 2-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. В базах не значится
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Танцы со смертью
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 ДедСад
12:00 «Еда будущего». Научное расследование Сергея Малозёмова
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Балабол-6. «Невиновных нет», 1-я и 2-я серии
22:00 Скорая помощь-3. 19-я серия
22:55 Скорая помощь-3. 20-я серия
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:25 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Зверобой 2. 29-я серия
03:30 Зверобой 2. 30-я серия
04:15 Агентство скрытых камер. Трубка мира
04:45 Агентство скрытых камер. Солидарность
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Дознаватель. Мороз
06:15 Турист
08:00 Ржев
09:00 Известия
09:30 Ржев
10:45 Белый тигр
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Истина
14:20 Дознаватель. Справедливость
15:20 Дознаватель. Стрелок
16:15 Дознаватель. Хитрец
17:10 Дознаватель. Кино
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Кино
18:25 Дознаватель. Ярость
19:25 След. Собачья работа
20:10 След. Прилетел метеорит
20:45 След. Не виноватая я
21:35 След. Понедельник, тринадцатое
22:20 След. Новая старая жизнь
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
00:55 Свои-5. Блеф
01:35 Свои-5. Справедливости ради!
02:10 Свои-5. Сын
02:45 Свои-5. Хозяева жизни
03:25 Спецы. 1-я - 3-я серии
Домашний
04:55 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»
12:55 Порча. Лента
13:25 Знахарка
14:00 Верну любимого. Любовница
14:35 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Чужие дети. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. «Обречённая». «Печать одиночества»
00:20 Знахарка
00:45 Верну любимого. Любовница
01:10 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»
02:00 Восток-Запад. 38-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
05:05 Comedy Баттл. 18-я серия
05:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Интерны. 105-я - 107-я серии
08:30 Звездная кухня. 9-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 53-я - 56-я серии
11:00 Вызов. 4-я серия
12:00 СашаТаня. 109-я - 120-я серии
18:00 Концерты. 2-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 20-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 759-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия
00:00 Бен-Гур
02:15 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия
03:00 Comedy Баттл. 19-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я - 196-я серии
06:05 Три кота. Варенье в подвале
06:10 Три кота. Пугало
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Котята спешат на помощь
06:25 Три кота. Лесные котики
06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 12-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Маска. Танцы. 5-я серия
11:20 Охотники за привидениями
13:40 Уральские пельмени. #безвинывиноватые
14:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить
14:40 Уральские пельмени. Без задних нот
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
19:30 Уральские пельмени
21:00 Мой папа - вождь
22:55 Лжец, лжец
00:40 Охотники за привидениями
02:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 9-я серия
03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 10-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия
Матч ТВ
05:00 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 15 лет спустя
10:35 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Виктор Мелантьев
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Самбо. Чемпионат мира. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямой эфир
00:00 Точная ставка
00:20 Все на Матч!
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» (Саратов)
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Юрий Власов
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 22 мили
21:40 Овердрайв
23:30 Перевозчик
01:05 Перевозчик 2
02:25 Иллюзия полета
03:55 Невероятно интересные истории
Звезда
05:00 Контригра. 7-я и 8-я серии
06:25 Голубые молнии
08:40 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:50 Зараженные нацизмом
19:35 Двадцать восемь панфиловцев
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Гость с Кубани
01:10 Урок жизни
03:00 Светлый путь
04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва деревенская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев
11:10 Шедевры старого кино. Встреча на Эльбе
13:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
13:15 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»
13:50 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой
14:30 Гении и злодеи. Черепановы
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кузбасс
15:35 Энигма. Елена Заремба
16:15 Это случилось в милиции
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. М. Мусоргский. «Картинки с выставки»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
21:00 Линия жизни. Алексей Гуськов
21:55 Отец
23:20 Новости культуры
23:40 Магазинные воришки
01:40 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
02:25 Мультфильмы. «Старая пластинка». «Выкрутасы». «Дочь великана»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 203-я серия
05:20 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
06:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
07:10 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
08:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
09:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
11:50 Астерикс на Олимпийских играх
14:10 Астерикс и Обеликс в Британии
16:20 Пятый элемент
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
21:00 Телохранитель
23:40 Сбежавшая невеста
01:50 Пятница News. 205-я серия
02:10 Запрещенный прием
04:00 Пятница News. 204-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
04:45 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»
МИР
05:00 Развод
05:25 Мультфильмы
07:10 Меч. 16-я - 19-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч. 19-я - 21-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Возвращение «Святого Луки»
21:30 Тайна «Черных дроздов»
23:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
01:00 Моя любовь
02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
03:35 Мультфильмы
Время начала передач - московское.