Программа передач, ТВ программа на 11 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 11 ноября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.11.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

23:45 «Достоевский 201. «Между адом и раем»

01:20 Судьба на выбор. 8-я серия - «Сюрприз для мамы»

02:15 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Финал

00:20 Улыбка на ночь

01:25 Никто кроме нас



ТВЦ



04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт

05:20 Мой герой. Сергей Минаев

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Гардемарины, вперед!

08:45 Город ромашек. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Город ромашек. 4-я серия

12:35 Женщина с котом и детективом. 1-я серия

13:48 Женщина с котом и детективом. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Женщина с котом и детективом. 3-я серия

16:13 Женщина с котом и детективом. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Ревнивцы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Тихие воды. 1-я серия

19:16 Тихие воды. 2-я серия

20:10 Тихие воды-2. 1-я серия

21:03 Тихие воды-2. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни о России

00:05 Большое кино. Калина красная

00:35 Золотая мина. 1-я серия

01:38 Золотая мина. 2-я серия

02:45 Внимание! Всем постам

04:10 Моя земля. 1-я серия

04:54 Моя земля. 2-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. В базах не значится

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Танцы со смертью

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 ДедСад

12:00 «Еда будущего». Научное расследование Сергея Малозёмова

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Балабол-6. «Невиновных нет», 1-я и 2-я серии

22:00 Скорая помощь-3. 19-я серия

22:55 Скорая помощь-3. 20-я серия

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:25 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Зверобой 2. 29-я серия

03:30 Зверобой 2. 30-я серия

04:15 Агентство скрытых камер. Трубка мира

04:45 Агентство скрытых камер. Солидарность



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Дознаватель. Мороз

06:15 Турист

08:00 Ржев

09:00 Известия

09:30 Ржев

10:45 Белый тигр

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Истина

14:20 Дознаватель. Справедливость

15:20 Дознаватель. Стрелок

16:15 Дознаватель. Хитрец

17:10 Дознаватель. Кино

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Кино

18:25 Дознаватель. Ярость

19:25 След. Собачья работа

20:10 След. Прилетел метеорит

20:45 След. Не виноватая я

21:35 След. Понедельник, тринадцатое

22:20 След. Новая старая жизнь

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой

00:55 Свои-5. Блеф

01:35 Свои-5. Справедливости ради!

02:10 Свои-5. Сын

02:45 Свои-5. Хозяева жизни

03:25 Спецы. 1-я - 3-я серии



Домашний



04:55 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»

12:55 Порча. Лента

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Любовница

14:35 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Обречённая». «Печать одиночества»

00:20 Знахарка

00:45 Верну любимого. Любовница

01:10 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»

02:00 Восток-Запад. 38-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 17-я серия

05:05 Comedy Баттл. 18-я серия

05:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Интерны. 105-я - 107-я серии

08:30 Звездная кухня. 9-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 53-я - 56-я серии

11:00 Вызов. 4-я серия

12:00 СашаТаня. 109-я - 120-я серии

18:00 Концерты. 2-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 20-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 759-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия

00:00 Бен-Гур

02:15 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия

03:00 Comedy Баттл. 19-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я - 196-я серии

06:05 Три кота. Варенье в подвале

06:10 Три кота. Пугало

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Котята спешат на помощь

06:25 Три кота. Лесные котики

06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 12-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Маска. Танцы. 5-я серия

11:20 Охотники за привидениями

13:40 Уральские пельмени. #безвинывиноватые

14:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить

14:40 Уральские пельмени. Без задних нот

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

19:30 Уральские пельмени

21:00 Мой папа - вождь

22:55 Лжец, лжец

00:40 Охотники за привидениями

02:35 Девочки не сдаются. Сезон 1. 9-я серия

03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 10-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 7. 21-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 4. 1-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия



Матч ТВ



05:00 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 15 лет спустя

10:35 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Виктор Мелантьев

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Самбо. Чемпионат мира. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямой эфир

00:00 Точная ставка

00:20 Все на Матч!

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» (Саратов)

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Юрий Власов

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 22 мили

21:40 Овердрайв

23:30 Перевозчик

01:05 Перевозчик 2

02:25 Иллюзия полета

03:55 Невероятно интересные истории



Звезда



05:00 Контригра. 7-я и 8-я серии

06:25 Голубые молнии

08:40 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:50 Зараженные нацизмом

19:35 Двадцать восемь панфиловцев

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Гость с Кубани

01:10 Урок жизни

03:00 Светлый путь

04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревенская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев

11:10 Шедевры старого кино. Встреча на Эльбе

13:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

13:15 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»

13:50 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой

14:30 Гении и злодеи. Черепановы

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кузбасс

15:35 Энигма. Елена Заремба

16:15 Это случилось в милиции

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. М. Мусоргский. «Картинки с выставки»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

21:00 Линия жизни. Алексей Гуськов

21:55 Отец

23:20 Новости культуры

23:40 Магазинные воришки

01:40 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

02:25 Мультфильмы. «Старая пластинка». «Выкрутасы». «Дочь великана»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 203-я серия

05:20 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

06:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

07:10 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

08:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

09:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

11:50 Астерикс на Олимпийских играх

14:10 Астерикс и Обеликс в Британии

16:20 Пятый элемент

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

21:00 Телохранитель

23:40 Сбежавшая невеста

01:50 Пятница News. 205-я серия

02:10 Запрещенный прием

04:00 Пятница News. 204-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

04:45 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



МИР



05:00 Развод

05:25 Мультфильмы

07:10 Меч. 16-я - 19-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч. 19-я - 21-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Возвращение «Святого Луки»

21:30 Тайна «Черных дроздов»

23:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

01:00 Моя любовь

02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

03:35 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 11 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 11 ноября 2022 Программа передач ТВЦ на 11 ноября 2022 Программа передач СТС на 9 ноября 2022 Программа передач СТС на 8 ноября 2022









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