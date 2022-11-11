Программа передач ТВЦ на 11 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 11.11.2022
04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт
05:20 Мой герой. Сергей Минаев
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Гардемарины, вперед!
08:45 Город ромашек. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Город ромашек. 4-я серия
12:35 Женщина с котом и детективом. 1-я серия
13:48 Женщина с котом и детективом. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Женщина с котом и детективом. 3-я серия
16:13 Женщина с котом и детективом. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Ревнивцы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Тихие воды. 1-я серия
19:16 Тихие воды. 2-я серия
20:10 Тихие воды-2. 1-я серия
21:03 Тихие воды-2. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни о России
00:05 Большое кино. Калина красная
00:35 Золотая мина. 1-я серия
01:38 Золотая мина. 2-я серия
02:45 Внимание! Всем постам
04:10 Моя земля. 1-я серия
04:54 Моя земля. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.