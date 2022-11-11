Программа передач ТВЦ на 11 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 11.11.2022



04:35 «В круге смеха». Юмористический концерт

05:20 Мой герой. Сергей Минаев

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Гардемарины, вперед!

08:45 Город ромашек. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Город ромашек. 4-я серия

12:35 Женщина с котом и детективом. 1-я серия

13:48 Женщина с котом и детективом. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Женщина с котом и детективом. 3-я серия

16:13 Женщина с котом и детективом. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Ревнивцы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Тихие воды. 1-я серия

19:16 Тихие воды. 2-я серия

20:10 Тихие воды-2. 1-я серия

21:03 Тихие воды-2. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни о России

00:05 Большое кино. Калина красная

00:35 Золотая мина. 1-я серия

01:38 Золотая мина. 2-я серия

02:45 Внимание! Всем постам

04:10 Моя земля. 1-я серия

04:54 Моя земля. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.