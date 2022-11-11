Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач 5 канал на 11 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 11 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 11.11.2022

05:00 Известия
05:25 Дознаватель. Мороз
06:15 Турист
08:00 Ржев
09:00 Известия
09:30 Ржев
10:45 Белый тигр
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Истина
14:20 Дознаватель. Справедливость
15:20 Дознаватель. Стрелок
16:15 Дознаватель. Хитрец
17:10 Дознаватель. Кино
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Кино
18:25 Дознаватель. Ярость
19:25 След. Собачья работа
20:10 След. Прилетел метеорит
20:45 След. Не виноватая я
21:35 След. Понедельник, тринадцатое
22:20 След. Новая старая жизнь
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
00:55 Свои-5. Блеф
01:35 Свои-5. Справедливости ради!
02:10 Свои-5. Сын
02:45 Свои-5. Хозяева жизни
03:25 Спецы. 1-я - 3-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 11 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 10 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 9 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 8 ноября 2022
  • Программа передач 5 канал на 7 ноября 2022
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 9 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание чемпионата мира по футболу 2022, результаты матчей ЧМ в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты . 17-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Карта границы России и Украины 2022
    Коронавирус - статистика на 9 ноября в России, Москве и Московской области
    Где находится Снигиревка под Херсоном, на карте Николаевской области Украины
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 9 ноября 2022
    Map of Ukraine with main cities. Ukraine Map in English
    Карта США со штатами на русском. США на карте мира 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 9 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 14 ноября 2022, материалы для классного часа
    Народные приметы на 10 ноября 2022 - Параскевы Льняницы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru