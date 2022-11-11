Программа передач 5 канал на 11 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 11 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 11.11.2022
05:00 Известия
05:25 Дознаватель. Мороз
06:15 Турист
08:00 Ржев
09:00 Известия
09:30 Ржев
10:45 Белый тигр
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Истина
14:20 Дознаватель. Справедливость
15:20 Дознаватель. Стрелок
16:15 Дознаватель. Хитрец
17:10 Дознаватель. Кино
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Кино
18:25 Дознаватель. Ярость
19:25 След. Собачья работа
20:10 След. Прилетел метеорит
20:45 След. Не виноватая я
21:35 След. Понедельник, тринадцатое
22:20 След. Новая старая жизнь
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
00:55 Свои-5. Блеф
01:35 Свои-5. Справедливости ради!
02:10 Свои-5. Сын
02:45 Свои-5. Хозяева жизни
03:25 Спецы. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.