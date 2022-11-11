Программа передач 5 канал на 11 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 11 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 11.11.2022



05:00 Известия

05:25 Дознаватель. Мороз

06:15 Турист

08:00 Ржев

09:00 Известия

09:30 Ржев

10:45 Белый тигр

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Истина

14:20 Дознаватель. Справедливость

15:20 Дознаватель. Стрелок

16:15 Дознаватель. Хитрец

17:10 Дознаватель. Кино

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Кино

18:25 Дознаватель. Ярость

19:25 След. Собачья работа

20:10 След. Прилетел метеорит

20:45 След. Не виноватая я

21:35 След. Понедельник, тринадцатое

22:20 След. Новая старая жизнь

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой

00:55 Свои-5. Блеф

01:35 Свои-5. Справедливости ради!

02:10 Свои-5. Сын

02:45 Свои-5. Хозяева жизни

03:25 Спецы. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.