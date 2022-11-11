Программа передач Домашний на 11 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 11.11.2022



04:55 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»

12:55 Порча. Лента

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Любовница

14:35 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Обречённая». «Печать одиночества»

00:20 Знахарка

00:45 Верну любимого. Любовница

01:10 Понять. Простить. «Слишком быстро». «Необычное знакомство»

02:00 Восток-Запад. 38-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.