Программа передач ТНТ на 11 ноября 2022

Телепрограмма ТНТ на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 11.11.2022



04:20 Comedy Баттл. 17-я серия

05:05 Comedy Баттл. 18-я серия

05:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Интерны. 105-я - 107-я серии

08:30 Звездная кухня. 9-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 53-я - 56-я серии

11:00 Вызов. 4-я серия

12:00 СашаТаня. 109-я - 120-я серии

18:00 Концерты. 2-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 20-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 759-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 758-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 148-я серия

00:00 Бен-Гур

02:15 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия

03:00 Comedy Баттл. 19-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.