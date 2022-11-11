Программа передач Матч ТВ на 11 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 11.11.2022
05:00 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 15 лет спустя
10:35 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Виктор Мелантьев
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Самбо. Чемпионат мира. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямой эфир
00:00 Точная ставка
00:20 Все на Матч!
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» (Саратов)
03:00 Новости
03:05 Рождённые побеждать. Юрий Власов
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.