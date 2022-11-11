Программа передач Матч ТВ на 11 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 11.11.2022



05:00 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 15 лет спустя

10:35 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Виктор Мелантьев

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Самбо. Чемпионат мира. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямой эфир

00:00 Точная ставка

00:20 Все на Матч!

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Автодор» (Саратов)

03:00 Новости

03:05 Рождённые побеждать. Юрий Власов

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.