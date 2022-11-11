Программа передач Звезда на 11 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 11.11.2022
05:00 Контригра. 7-я и 8-я серии
06:25 Голубые молнии
08:40 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:50 Зараженные нацизмом
19:35 Двадцать восемь панфиловцев
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Гость с Кубани
01:10 Урок жизни
03:00 Светлый путь
04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
В программе передач возможны изменения.