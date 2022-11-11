Программа передач Звезда на 11 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 11.11.2022



05:00 Контригра. 7-я и 8-я серии

06:25 Голубые молнии

08:40 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Тёмный инстинкт. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Тёмный инстинкт. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:50 Зараженные нацизмом

19:35 Двадцать восемь панфиловцев

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Гость с Кубани

01:10 Урок жизни

03:00 Светлый путь

04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик



В программе передач возможны изменения.