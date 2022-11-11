Программа передач Культура на 11 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 11.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва деревенская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
07:30 Новости культуры
07:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев
11:10 Шедевры старого кино. Встреча на Эльбе
13:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
13:15 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»
13:50 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой
14:30 Гении и злодеи. Черепановы
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кузбасс
15:35 Энигма. Елена Заремба
16:15 Это случилось в милиции
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. М. Мусоргский. «Картинки с выставки»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
21:00 Линия жизни. Алексей Гуськов
21:55 Отец
23:20 Новости культуры
23:40 Магазинные воришки
01:40 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
02:25 Мультфильмы. «Старая пластинка». «Выкрутасы». «Дочь великана»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.