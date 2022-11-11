Программа передач Культура на 11 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 11.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревенская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко

07:30 Новости культуры

07:35 Последнее путешествие викингов. 4-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

08:45 Мы, нижеподписавшиеся. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев

11:10 Шедевры старого кино. Встреча на Эльбе

13:05 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

13:15 Открытая книга. Анна Матвеева. «Каждые сто лет»

13:50 Власть факта. Экономика России в годы Первой мировой

14:30 Гении и злодеи. Черепановы

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кузбасс

15:35 Энигма. Елена Заремба

16:15 Это случилось в милиции

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. М. Мусоргский. «Картинки с выставки»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия

20:15 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

21:00 Линия жизни. Алексей Гуськов

21:55 Отец

23:20 Новости культуры

23:40 Магазинные воришки

01:40 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

02:25 Мультфильмы. «Старая пластинка». «Выкрутасы». «Дочь великана»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.