Программа передач Пятница на 11 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 11.11.2022
05:00 Пятница News. 203-я серия
05:20 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
06:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
07:10 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
08:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
09:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
11:50 Астерикс на Олимпийских играх
14:10 Астерикс и Обеликс в Британии
16:20 Пятый элемент
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
21:00 Телохранитель
23:40 Сбежавшая невеста
01:50 Пятница News. 205-я серия
02:10 Запрещенный прием
04:00 Пятница News. 204-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
04:45 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»
В программе передач возможны изменения.