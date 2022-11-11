Программа передач Пятница на 11 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 11.11.2022



05:00 Пятница News. 203-я серия

05:20 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

06:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

07:10 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

08:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

09:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

11:50 Астерикс на Олимпийских играх

14:10 Астерикс и Обеликс в Британии

16:20 Пятый элемент

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

21:00 Телохранитель

23:40 Сбежавшая невеста

01:50 Пятница News. 205-я серия

02:10 Запрещенный прием

04:00 Пятница News. 204-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

04:45 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



В программе передач возможны изменения.