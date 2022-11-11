Программа передач МИР на 11 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 11.11.2022



05:00 Развод

05:25 Мультфильмы

07:10 Меч. 16-я - 19-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч. 19-я - 21-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Возвращение «Святого Луки»

21:30 Тайна «Черных дроздов»

23:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

01:00 Моя любовь

02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

03:35 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.