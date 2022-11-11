Программа передач МИР на 11 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 11 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 11.11.2022
05:00 Развод
05:25 Мультфильмы
07:10 Меч. 16-я - 19-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч. 19-я - 21-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Возвращение «Святого Луки»
21:30 Тайна «Черных дроздов»
23:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
01:00 Моя любовь
02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
03:35 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.