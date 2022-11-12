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Программа передач, ТВ программа на 12 ноября 2022


Программа передач телеканалов России на субботу 12 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 12.11.2022

1 канал

02:15 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют«
11:10 «Поехали!«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 11-я и 12-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап IV. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Вечер с Адель
01:30 Великие династии. Демидовы
02:20 Моя родословная
03:00 Наедине со всеми
03:45 Россия от края до края

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Тульская область. Шпикачки
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Тайны следствия-21. «Охота», 1-я и 2-я части. «Цена свободы», 1-я и 2-я части
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Пой, цыганская душа
20:00 Вести
21:00 Светлана
00:40 Опавшие листья
04:00 Домоправитель

ТВЦ

04:54 Моя земля. 2-я - 4-я серии
07:05 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Путешествие в Елец. История христианских погребальных традиций. Продолжение беседы
07:35 Железная маска
09:50 Большое кино. Калина красная
10:20 Внимание! Всем постам
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам
12:10 «Не могу сказать «Прощай«
13:50 Пианистка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Пианистка. 2-я - 4-я серии
17:35 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Фотограф
00:10 Прощание. Лаврентий Берия
00:50 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка
01:20 Хватит слухов! 64-я серия
01:45 «Шоу «Развод»
02:25 На экран - через постель
03:05 Фальшивая родня
03:45 Звездные обиды
04:25 10 самых... Тайные дети звёзд
04:55 «Не могу сказать «Прощай»

НТВ

04:45 Агентство скрытых камер. Солидарность
05:15 Спето в СССР
06:00 Инспектор Купер 2. «Клад», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Надя Ручка
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Снегоходы
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Снегопад
22:30 Ты не поверишь!
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ундервуд. 50 на 50
01:30 Дачный ответ
02:25 Зверобой 2. 31-я серия
03:10 Зверобой 2. 32-я серия
03:55 Зверобой-3. 1-я серия
04:40 Агентство скрытых камер. Секретная жизнь

5 канал

05:00 Спецы. 3-я - 8-я серии
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги
10:45 Каменская. 1-я серия - «Стечение обстоятельств»
11:45 Каменская. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»
12:50 Каменская. 3-я серия - «Игра на чужом поле»
13:50 Каменская. 4-я серия - «Игра на чужом поле»
14:55 Каменская. 5-я серия - «Убийца поневоле»
15:55 Каменская. 6-я серия - «Убийца поневоле»
16:55 Каменская. 7-я серия - «Смерть ради смерти»
17:55 Каменская. 8-я серия - «Смерть ради смерти»
18:55 След. Ничто не вечно
19:30 След. Свадебный переполох
20:20 След. Наследие девяностых
21:05 След. Очень странные тела
21:50 След. Лесной олень
22:40 След. День рождения папы
23:15 След. Хрупкие женщины
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 13-я - 18-я серии

Домашний

04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии
11:10 Никто не узнает. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 37-я - 40-я серии
22:20 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
01:55 Никто не узнает. 1-я - 4-я серии

ТНТ

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
05:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
05:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 13-я серия
09:30 Звездная кухня. 10-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии
14:00 Вызов. 5-я серия
15:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я - 226-я серии
17:50 Новая битва экстрасенсов. 9-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 10-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 35-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 63-я серия
00:15 Битва экстрасенсов. 214-я серия
01:50 Битва экстрасенсов. 215-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия
03:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

СТС

04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
05:20 Кошкин дом
05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я - 199-я серии
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Стиральная машина
06:25 Вовка в тридевятом царстве
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Закон экономии
06:55 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Брызгалки
07:15 Три кота. Старые вещи по-новому
07:20 Три кота. Морское чудище
07:25 Три кота. Машина для Коржика
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Человек-паук: Через вселенные
13:25 Человек-паук: Возвращение домой
16:05 Человек-паук: Вдали от дома
18:40 План игры
21:00 Полтора шпиона
23:05 Рыцарь дня
01:20 Охотники за привидениями 2
03:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 11-я серия
03:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 12-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 15-я серия

Матч ТВ

05:00 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Болек и Лёлек
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 РецепТура
11:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир
16:05 Новости
16:10 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:40 Один на один. Динамо - ЦСКА
22:00 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:10 Самбо. Чемпионат мира
02:30 Новости
02:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород)
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»

РЕН ТВ

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Небратья. Мы с народом не воюем
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Кто хочет нас уничтожить? 7 заклятых врагов
18:00 И снова здравствуйте!
23:25 Парень с нашего кладбища
01:00 Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
02:25 Бабло
03:50 Тайны Чапман

Звезда

04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
05:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...
06:30 Акваланги на дне
08:00 Новости дня
08:20 Морской бой
09:25 Разные судьбы
11:40 Легенды музыки. Вика Цыганова
12:10 Легенды кино. Игорь Ильинский
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Танковый марафон Михаила Кошкина
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва в ловушке. Крымчане против фашистов
16:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
21:10 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия
00:15 Битва оружейников
00:55 Путь в «Сатурн»
02:15 Конец «Сатурна»
03:50 Бой после победы...

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка
07:05 Заколдованный мальчик
07:50 Дети капитана Гранта
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесская Республика. От Черкесска до Эльбруса
10:35 В погоне за славой
12:00 «Фарн». К 1100-летию крещения Алании
12:45 Эрмитаж. Инквизиция
13:15 Черные дыры. Белые пятна
13:55 Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея
14:25 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
15:20 Рассказы из русской истории
16:20 Линия жизни. 80 лет Константину Кедрову
17:20 Семен Дежнев
18:35 Энциклопедия загадок. Костёнки. Первый Homo Sapiens Европы
19:05 Острова. Евгений Матвеев
19:45 Любовь земная
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й
22:00 Агора
23:00 Лили Марлен
00:55 Петр Великий. История с французским акцентом
01:40 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
02:35 «Догони-ветер». «Великая битва Слона с Китом«
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 204-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия
12:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
13:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
14:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
15:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
16:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
17:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
18:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
19:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
20:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
22:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
23:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
00:00 Расплата
02:30 Пятница News. 204-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 204-я серия

МИР

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Тайна «Черных дроздов»
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Возвращение «Святого Луки»
11:50 Гаишники. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Гаишники. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Гаишники. 7-я - 16-я серии
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

Время начала передач - московское.









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