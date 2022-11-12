Программа передач, ТВ программа на 12 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 12 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.11.2022



1 канал



02:15 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют«

11:10 «Поехали!«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 11-я и 12-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап IV. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Вечер с Адель

01:30 Великие династии. Демидовы

02:20 Моя родословная

03:00 Наедине со всеми

03:45 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Тульская область. Шпикачки

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Тайны следствия-21. «Охота», 1-я и 2-я части. «Цена свободы», 1-я и 2-я части

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Пой, цыганская душа

20:00 Вести

21:00 Светлана

00:40 Опавшие листья

04:00 Домоправитель



ТВЦ



04:54 Моя земля. 2-я - 4-я серии

07:05 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Путешествие в Елец. История христианских погребальных традиций. Продолжение беседы

07:35 Железная маска

09:50 Большое кино. Калина красная

10:20 Внимание! Всем постам

11:30 События

11:45 Внимание! Всем постам

12:10 «Не могу сказать «Прощай«

13:50 Пианистка. 1-я серия

14:30 События

14:45 Пианистка. 2-я - 4-я серии

17:35 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обжалованию не подлежит. Фотограф

00:10 Прощание. Лаврентий Берия

00:50 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка

01:20 Хватит слухов! 64-я серия

01:45 «Шоу «Развод»

02:25 На экран - через постель

03:05 Фальшивая родня

03:45 Звездные обиды

04:25 10 самых... Тайные дети звёзд

04:55 «Не могу сказать «Прощай»



НТВ



04:45 Агентство скрытых камер. Солидарность

05:15 Спето в СССР

06:00 Инспектор Купер 2. «Клад», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Надя Ручка

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Снегоходы

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Снегопад

22:30 Ты не поверишь!

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ундервуд. 50 на 50

01:30 Дачный ответ

02:25 Зверобой 2. 31-я серия

03:10 Зверобой 2. 32-я серия

03:55 Зверобой-3. 1-я серия

04:40 Агентство скрытых камер. Секретная жизнь



5 канал



05:00 Спецы. 3-я - 8-я серии

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги

10:45 Каменская. 1-я серия - «Стечение обстоятельств»

11:45 Каменская. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»

12:50 Каменская. 3-я серия - «Игра на чужом поле»

13:50 Каменская. 4-я серия - «Игра на чужом поле»

14:55 Каменская. 5-я серия - «Убийца поневоле»

15:55 Каменская. 6-я серия - «Убийца поневоле»

16:55 Каменская. 7-я серия - «Смерть ради смерти»

17:55 Каменская. 8-я серия - «Смерть ради смерти»

18:55 След. Ничто не вечно

19:30 След. Свадебный переполох

20:20 След. Наследие девяностых

21:05 След. Очень странные тела

21:50 След. Лесной олень

22:40 След. День рождения папы

23:15 След. Хрупкие женщины

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 13-я - 18-я серии



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:25 Ты мой. 1-я - 4-я серии

11:10 Никто не узнает. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 37-я - 40-я серии

22:20 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

01:55 Никто не узнает. 1-я - 4-я серии



ТНТ



03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»

05:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

05:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 13-я серия

09:30 Звездная кухня. 10-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии

14:00 Вызов. 5-я серия

15:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я - 226-я серии

17:50 Новая битва экстрасенсов. 9-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 10-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 35-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 63-я серия

00:15 Битва экстрасенсов. 214-я серия

01:50 Битва экстрасенсов. 215-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия

03:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

05:20 Кошкин дом

05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я - 199-я серии

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Стиральная машина

06:25 Вовка в тридевятом царстве

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Закон экономии

06:55 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Брызгалки

07:15 Три кота. Старые вещи по-новому

07:20 Три кота. Морское чудище

07:25 Три кота. Машина для Коржика

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Человек-паук: Через вселенные

13:25 Человек-паук: Возвращение домой

16:05 Человек-паук: Вдали от дома

18:40 План игры

21:00 Полтора шпиона

23:05 Рыцарь дня

01:20 Охотники за привидениями 2

03:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 11-я серия

03:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 12-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 15-я серия



Матч ТВ



05:00 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Болек и Лёлек

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 РецепТура

11:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир

16:05 Новости

16:10 Все на Матч!

16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:40 Один на один. Динамо - ЦСКА

22:00 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:10 Самбо. Чемпионат мира

02:30 Новости

02:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород)

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Небратья. Мы с народом не воюем

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Кто хочет нас уничтожить? 7 заклятых врагов

18:00 И снова здравствуйте!

23:25 Парень с нашего кладбища

01:00 Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

02:25 Бабло

03:50 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик

05:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...

06:30 Акваланги на дне

08:00 Новости дня

08:20 Морской бой

09:25 Разные судьбы

11:40 Легенды музыки. Вика Цыганова

12:10 Легенды кино. Игорь Ильинский

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Танковый марафон Михаила Кошкина

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва в ловушке. Крымчане против фашистов

16:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

21:10 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия

00:15 Битва оружейников

00:55 Путь в «Сатурн»

02:15 Конец «Сатурна»

03:50 Бой после победы...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка

07:05 Заколдованный мальчик

07:50 Дети капитана Гранта

09:15 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесская Республика. От Черкесска до Эльбруса

10:35 В погоне за славой

12:00 «Фарн». К 1100-летию крещения Алании

12:45 Эрмитаж. Инквизиция

13:15 Черные дыры. Белые пятна

13:55 Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея

14:25 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

15:20 Рассказы из русской истории

16:20 Линия жизни. 80 лет Константину Кедрову

17:20 Семен Дежнев

18:35 Энциклопедия загадок. Костёнки. Первый Homo Sapiens Европы

19:05 Острова. Евгений Матвеев

19:45 Любовь земная

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й

22:00 Агора

23:00 Лили Марлен

00:55 Петр Великий. История с французским акцентом

01:40 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

02:35 «Догони-ветер». «Великая битва Слона с Китом«

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 204-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия

12:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

13:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

14:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

15:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

16:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

17:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

18:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

19:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

20:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

22:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

23:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

00:00 Расплата

02:30 Пятница News. 204-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 204-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Тайна «Черных дроздов»

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Возвращение «Святого Луки»

11:50 Гаишники. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Гаишники. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Гаишники. 7-я - 16-я серии

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 11 ноября 2022 Программа передач СТС на 9 ноября 2022 Программа передач Пятница на 8 ноября 2022 Программа передач СТС на 8 ноября 2022 Программа передач Пятница на 7 ноября 2022









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