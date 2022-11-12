Программа передач 1 канал на 12 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 12 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 12.11.2022



02:15 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют«

11:10 «Поехали!«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 11-я и 12-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап IV. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:50 Вечер с Адель

01:30 Великие династии. Демидовы

02:20 Моя родословная

03:00 Наедине со всеми

03:45 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.