Программа передач 1 канал на 12 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 12 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 12.11.2022
02:15 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют«
11:10 «Поехали!«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 11-я и 12-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап IV. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:50 Вечер с Адель
01:30 Великие династии. Демидовы
02:20 Моя родословная
03:00 Наедине со всеми
03:45 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.