Программа передач Россия 1 на 12 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 12.11.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Тульская область. Шпикачки

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Тайны следствия-21. «Охота», 1-я и 2-я части. «Цена свободы», 1-я и 2-я части

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Пой, цыганская душа

20:00 Вести

21:00 Светлана

00:40 Опавшие листья

04:00 Домоправитель



В программе передач возможны изменения.