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Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 12.11.2022

04:54 Моя земля. 2-я - 4-я серии
07:05 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Путешествие в Елец. История христианских погребальных традиций. Продолжение беседы
07:35 Железная маска
09:50 Большое кино. Калина красная
10:20 Внимание! Всем постам
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам
12:10 «Не могу сказать «Прощай«
13:50 Пианистка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Пианистка. 2-я - 4-я серии
17:35 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Фотограф
00:10 Прощание. Лаврентий Берия
00:50 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка
01:20 Хватит слухов! 64-я серия
01:45 «Шоу «Развод»
02:25 На экран - через постель
03:05 Фальшивая родня
03:45 Звездные обиды
04:25 10 самых... Тайные дети звёзд
04:55 «Не могу сказать «Прощай»

В программе передач возможны изменения.









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