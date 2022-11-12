Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 12.11.2022
04:54 Моя земля. 2-я - 4-я серии
07:05 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Путешествие в Елец. История христианских погребальных традиций. Продолжение беседы
07:35 Железная маска
09:50 Большое кино. Калина красная
10:20 Внимание! Всем постам
11:30 События
11:45 Внимание! Всем постам
12:10 «Не могу сказать «Прощай«
13:50 Пианистка. 1-я серия
14:30 События
14:45 Пианистка. 2-я - 4-я серии
17:35 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обжалованию не подлежит. Фотограф
00:10 Прощание. Лаврентий Берия
00:50 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка
01:20 Хватит слухов! 64-я серия
01:45 «Шоу «Развод»
02:25 На экран - через постель
03:05 Фальшивая родня
03:45 Звездные обиды
04:25 10 самых... Тайные дети звёзд
04:55 «Не могу сказать «Прощай»
В программе передач возможны изменения.