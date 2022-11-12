Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 12.11.2022



04:54 Моя земля. 2-я - 4-я серии

07:05 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Путешествие в Елец. История христианских погребальных традиций. Продолжение беседы

07:35 Железная маска

09:50 Большое кино. Калина красная

10:20 Внимание! Всем постам

11:30 События

11:45 Внимание! Всем постам

12:10 «Не могу сказать «Прощай«

13:50 Пианистка. 1-я серия

14:30 События

14:45 Пианистка. 2-я - 4-я серии

17:35 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обжалованию не подлежит. Фотограф

00:10 Прощание. Лаврентий Берия

00:50 Специальный репортаж. Америка. Болотная лихорадка

01:20 Хватит слухов! 64-я серия

01:45 «Шоу «Развод»

02:25 На экран - через постель

03:05 Фальшивая родня

03:45 Звездные обиды

04:25 10 самых... Тайные дети звёзд

04:55 «Не могу сказать «Прощай»



В программе передач возможны изменения.