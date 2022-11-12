Программа передач 5 канал на 12 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 12 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 12.11.2022
05:00 Спецы. 3-я - 8-я серии
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги
10:45 Каменская. 1-я серия - «Стечение обстоятельств»
11:45 Каменская. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»
12:50 Каменская. 3-я серия - «Игра на чужом поле»
13:50 Каменская. 4-я серия - «Игра на чужом поле»
14:55 Каменская. 5-я серия - «Убийца поневоле»
15:55 Каменская. 6-я серия - «Убийца поневоле»
16:55 Каменская. 7-я серия - «Смерть ради смерти»
17:55 Каменская. 8-я серия - «Смерть ради смерти»
18:55 След. Ничто не вечно
19:30 След. Свадебный переполох
20:20 След. Наследие девяностых
21:05 След. Очень странные тела
21:50 След. Лесной олень
22:40 След. День рождения папы
23:15 След. Хрупкие женщины
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 13-я - 18-я серии
В программе передач возможны изменения.