Программа передач 5 канал на 12 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 12 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 12.11.2022



05:00 Спецы. 3-я - 8-я серии

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги

10:45 Каменская. 1-я серия - «Стечение обстоятельств»

11:45 Каменская. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»

12:50 Каменская. 3-я серия - «Игра на чужом поле»

13:50 Каменская. 4-я серия - «Игра на чужом поле»

14:55 Каменская. 5-я серия - «Убийца поневоле»

15:55 Каменская. 6-я серия - «Убийца поневоле»

16:55 Каменская. 7-я серия - «Смерть ради смерти»

17:55 Каменская. 8-я серия - «Смерть ради смерти»

18:55 След. Ничто не вечно

19:30 След. Свадебный переполох

20:20 След. Наследие девяностых

21:05 След. Очень странные тела

21:50 След. Лесной олень

22:40 След. День рождения папы

23:15 След. Хрупкие женщины

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 13-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.