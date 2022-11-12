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Программа передач СТС на 12 ноября 2022


Телепрограмма СТС на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 12.11.2022

04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
05:20 Кошкин дом
05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я - 199-я серии
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Стиральная машина
06:25 Вовка в тридевятом царстве
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Закон экономии
06:55 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Брызгалки
07:15 Три кота. Старые вещи по-новому
07:20 Три кота. Морское чудище
07:25 Три кота. Машина для Коржика
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Человек-паук: Через вселенные
13:25 Человек-паук: Возвращение домой
16:05 Человек-паук: Вдали от дома
18:40 План игры
21:00 Полтора шпиона
23:05 Рыцарь дня
01:20 Охотники за привидениями 2
03:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 11-я серия
03:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 12-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 15-я серия

В программе передач возможны изменения.









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