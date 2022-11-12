Программа передач СТС на 12 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 12.11.2022



04:45 6 кадров. Сезон 3. 30-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

05:20 Кошкин дом

05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я - 199-я серии

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Стиральная машина

06:25 Вовка в тридевятом царстве

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Закон экономии

06:55 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Брызгалки

07:15 Три кота. Старые вещи по-новому

07:20 Три кота. Морское чудище

07:25 Три кота. Машина для Коржика

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 13-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Человек-паук: Через вселенные

13:25 Человек-паук: Возвращение домой

16:05 Человек-паук: Вдали от дома

18:40 План игры

21:00 Полтора шпиона

23:05 Рыцарь дня

01:20 Охотники за привидениями 2

03:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 11-я серия

03:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 12-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.