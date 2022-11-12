Программа передач Матч ТВ на 12 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 12.11.2022



05:00 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Болек и Лёлек

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 РецепТура

11:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир

16:05 Новости

16:10 Все на Матч!

16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:40 Один на один. Динамо - ЦСКА

22:00 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:10 Самбо. Чемпионат мира

02:30 Новости

02:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород)

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»



В программе передач возможны изменения.