Программа передач Матч ТВ на 12 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 12.11.2022
05:00 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Болек и Лёлек
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 РецепТура
11:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Гандбол. Газпром лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир
16:05 Новости
16:10 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе». Прямой эфир
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:40 Один на один. Динамо - ЦСКА
22:00 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:10 Самбо. Чемпионат мира
02:30 Новости
02:35 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород)
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»
В программе передач возможны изменения.