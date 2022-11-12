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Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2022


Телепрограмма РЕН ТВ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 12.11.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Небратья. Мы с народом не воюем
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Кто хочет нас уничтожить? 7 заклятых врагов
18:00 И снова здравствуйте!
23:25 Парень с нашего кладбища
01:00 Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
02:25 Бабло
03:50 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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