Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 12.11.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Небратья. Мы с народом не воюем

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Кто хочет нас уничтожить? 7 заклятых врагов

18:00 И снова здравствуйте!

23:25 Парень с нашего кладбища

01:00 Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

02:25 Бабло

03:50 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.