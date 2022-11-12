Программа передач Звезда на 12 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 12.11.2022
04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
05:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...
06:30 Акваланги на дне
08:00 Новости дня
08:20 Морской бой
09:25 Разные судьбы
11:40 Легенды музыки. Вика Цыганова
12:10 Легенды кино. Игорь Ильинский
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Танковый марафон Михаила Кошкина
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва в ловушке. Крымчане против фашистов
16:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
21:10 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия
00:15 Битва оружейников
00:55 Путь в «Сатурн»
02:15 Конец «Сатурна»
03:50 Бой после победы...
В программе передач возможны изменения.