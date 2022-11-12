Программа передач Звезда на 12 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 12.11.2022



04:35 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик

05:15 Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...

06:30 Акваланги на дне

08:00 Новости дня

08:20 Морской бой

09:25 Разные судьбы

11:40 Легенды музыки. Вика Цыганова

12:10 Легенды кино. Игорь Ильинский

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Танковый марафон Михаила Кошкина

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва в ловушке. Крымчане против фашистов

16:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

21:10 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия

00:15 Битва оружейников

00:55 Путь в «Сатурн»

02:15 Конец «Сатурна»

03:50 Бой после победы...



В программе передач возможны изменения.