Программа передач Культура на 12 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 12.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка
07:05 Заколдованный мальчик
07:50 Дети капитана Гранта
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесская Республика. От Черкесска до Эльбруса
10:35 В погоне за славой
12:00 «Фарн». К 1100-летию крещения Алании
12:45 Эрмитаж. Инквизиция
13:15 Черные дыры. Белые пятна
13:55 Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея
14:25 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
15:20 Рассказы из русской истории
16:20 Линия жизни. 80 лет Константину Кедрову
17:20 Семен Дежнев
18:35 Энциклопедия загадок. Костёнки. Первый Homo Sapiens Европы
19:05 Острова. Евгений Матвеев
19:45 Любовь земная
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й
22:00 Агора
23:00 Лили Марлен
00:55 Петр Великий. История с французским акцентом
01:40 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия
02:35 «Догони-ветер». «Великая битва Слона с Китом«
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.