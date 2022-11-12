Программа передач Культура на 12 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 12.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Вальтер Скотт. Ревекка

07:05 Заколдованный мальчик

07:50 Дети капитана Гранта

09:15 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Карачаево-Черкесская Республика. От Черкесска до Эльбруса

10:35 В погоне за славой

12:00 «Фарн». К 1100-летию крещения Алании

12:45 Эрмитаж. Инквизиция

13:15 Черные дыры. Белые пятна

13:55 Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея

14:25 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

15:20 Рассказы из русской истории

16:20 Линия жизни. 80 лет Константину Кедрову

17:20 Семен Дежнев

18:35 Энциклопедия загадок. Костёнки. Первый Homo Sapiens Европы

19:05 Острова. Евгений Матвеев

19:45 Любовь земная

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 4-й

22:00 Агора

23:00 Лили Марлен

00:55 Петр Великий. История с французским акцентом

01:40 Земля, взгляд из космоса. 3-я серия

02:35 «Догони-ветер». «Великая битва Слона с Китом«

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.