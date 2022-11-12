Программа передач Пятница на 12 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 12.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 204-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия

12:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

13:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

14:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

15:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

16:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

17:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

18:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

19:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»

20:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

22:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»

23:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

00:00 Расплата

02:30 Пятница News. 204-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:30 Пятница News. 204-я серия



В программе передач возможны изменения.