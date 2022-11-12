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Программа передач Пятница на 12 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 12.11.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 204-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 9-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 14-я серия - «Стоматологи»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 4-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия
12:10 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
13:10 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
14:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
15:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
16:30 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
17:30 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
18:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
19:50 На ножах. Сезон 2. 15-я серия - «Краснодар. Густо Джусто»
20:50 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
22:00 На ножах. Сезон 6. 17-я серия - «Тольятти. Белый попугай»
23:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
00:00 Расплата
02:30 Пятница News. 204-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
03:40 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:30 Пятница News. 204-я серия

В программе передач возможны изменения.









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