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Программа передач МИР на 12 ноября 2022


Телепрограмма МИР на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 12.11.2022

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Тайна «Черных дроздов»
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Возвращение «Святого Луки»
11:50 Гаишники. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Гаишники. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Гаишники. 7-я - 16-я серии
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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