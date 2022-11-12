Программа передач МИР на 12 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 12 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 12.11.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Тайна «Черных дроздов»

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Возвращение «Святого Луки»

11:50 Гаишники. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Гаишники. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Гаишники. 7-я - 16-я серии

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.