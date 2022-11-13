Программа передач, ТВ программа на 13 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 13 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.11.2022



1 канал



03:45 Россия от края до края

05:20 Зимний роман

06:00 Новости

06:10 Зимний роман

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Карелия

11:10 «Повара на колесах«. Ярославль

12:00 Новости

12:15 Брежнев. 1-я - 4-я серии

16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап IV. Прямой эфир

17:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»

19:00 «Поем на кухне всей страной«

21:00 Время

22:35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию знаменитого советского разведчика

00:35 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»

01:30 Камера. Мотор. Страна

02:50 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Домоправитель

05:30 Оазис любви

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Найди нас, мама!

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Ковитиди

02:30 Оазис любви



ТВЦ



04:55 «Не могу сказать «Прощай»

06:20 Тихие воды. 1-я серия

07:06 Тихие воды. 2-я серия

07:50 Тихие воды-2. 1-я серия

08:37 Тихие воды-2. 2-я серия

09:25 Здоровый смысл. 16-я серия

09:55 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт

10:55 Страна чудес. Татарстан

11:30 События

11:50 Золотая мина. 1-я серия

13:08 Золотая мина. 2-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмористический концерт

16:00 Мама напрокат

17:50 Кочевница. 1-я - 4-я серии

21:10 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии

00:20 События

00:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:45 Пианистка. 1-я - 4-я серии

03:45 Тайны пластической хирургии

04:25 Короли эпизода. Светлана Харитонова



НТВ



04:40 Агентство скрытых камер. Секретная жизнь

05:10 Инспектор Купер 2. «Пропавшая красавица», 1-я и 2-я серии

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Суперстар! Возвращение. Сезон 3

23:00 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

03:10 Зверобой-3. 2-я серия

03:55 Зверобой-3. 3-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пуля из прошлого



5 канал



05:00 Белый тигр

06:40 Ветер северный

08:10 Посредник. 1-я - 4-я серии

11:55 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

15:25 След. Право на хайп

16:15 След. Блеск нищеты

17:05 След. Доктор - кто?

17:55 След. Восточная сказка

18:40 След. Бешеный Сенька

19:30 След. Потеряшки

20:20 След. Ангелы и демоны

21:10 След. Смертельная ловушка

22:00 След. Неосновной инстинкт 1

22:45 След. Неосновной инстинкт 2

23:40 Гранит

01:25 Дознаватель. Истина

02:10 Дознаватель. Справедливость

02:55 Дознаватель. Стрелок

03:40 Дознаватель. Хитрец

04:20 Дознаватель. Кино



Домашний



05:00 Порочные связи. 11-я и 12-я серии

06:30 6 кадров

07:00 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии

10:45 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

14:25 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 41-я - 44-я серии

22:30 Ты мой. 1-я - 4-я серии

02:00 Никто не узнает. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Пэн. Путешествие в Нетландию

09:05 Богатенький Рич

11:00 Перезагрузка. 530-я серия

11:30 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 126-я серии

14:30 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 28-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 39-я серия

21:00 Концерты. 3-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 231-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 34-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 216-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 217-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 6. 185-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я - 203-я серии

06:05 Фиксики. Музыкальная шкатулка

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Волшебная палочка

06:50 Три кота. Папин брат

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Компот-исследователь

07:10 Три кота. Коллекция

07:15 Три кота. В подсолнухах

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Царевны. Птица поюн

07:40 Царевны. Волшебная мастерская

07:50 Царевны. Книга будущего

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:25 План игры

13:40 Титаник

17:40 Аладдин

20:15 Чёрная Вдова

23:00 Маска. Танцы

01:05 Милые кости

03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 13-я серия

04:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 14-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия



Матч ТВ



04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра. Прямой эфир

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

10:30 Новости

10:35 Один на один. Динамо - ЦСКА

10:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир

12:55 Все на Матч!

13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер». Прямой эфир

16:25 Хоккей. Международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Казахстана. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир

00:40 Все на Матч!

01:20 Самбо. Чемпионат мира

03:00 Новости

03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Женщины. Финал

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Парк Юрского периода

15:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир

18:00 Мир Юрского периода

20:30 Мир Юрского периода 2

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:50 Бой после победы...

06:30 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты

06:55 Двадцать восемь панфиловцев

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №118

11:30 Код доступа. Украина. В ожидании хунты

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Юрий Глазунов

13:05 Специальный репортаж

14:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Путешествие сквозь войну

00:35 Тёмный инстинкт. 1-я - 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Робинзон Кузя

06:55 Вратарь

08:10 Обыкновенный концерт

08:40 Тайны старого чердака. Портрет

09:05 Диалоги о животных. 11-я серия - «Калининградский зоопарк»

09:50 Передача знаний. 10-я серия

10:40 Чучело

12:40 IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров

14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»

14:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Концертный оркестр под управлением Олега Лундстрема

15:25 Удивительные приключения

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Противовоздушная оборона

17:15 Пешком... Москва. Благуша

17:45 Дальневосточный исход

18:35 Романтика романса. Евгений Дятлов

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Судьба

22:55 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере Г. Доницетти «Дон Паскуале». Дирижёр Эвелино Пидо. Ковент-Гарден. 2019 год

01:10 Вратарь

02:25 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»

06:00 Пятница News. 205-я серия

06:30 Артур и Минипуты

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия - «Ярославль»

10:10 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия

10:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

17:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

19:40 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия - «Лапшичная»

00:00 Страшная воля богов

02:10 Пятница News. 205-я серия

02:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

03:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:30 Пятница News. 205-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Свой среди чужих, чужой среди своих

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Гаишники. 6-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Гаишники. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Гаишники. 14-я - 16-я серии

03:25 Наше кино. История большой любви

04:05 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 13 ноября 2022 Программа передач СТС на 13 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 13 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 12 ноября 2022 Программа передач СТС на 9 ноября 2022









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