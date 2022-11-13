Программа передач, ТВ программа на 13 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 13 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.11.2022
1 канал
03:45 Россия от края до края
05:20 Зимний роман
06:00 Новости
06:10 Зимний роман
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Карелия
11:10 «Повара на колесах«. Ярославль
12:00 Новости
12:15 Брежнев. 1-я - 4-я серии
16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап IV. Прямой эфир
17:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»
19:00 «Поем на кухне всей страной«
21:00 Время
22:35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию знаменитого советского разведчика
00:35 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»
01:30 Камера. Мотор. Страна
02:50 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Домоправитель
05:30 Оазис любви
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Найди нас, мама!
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Ковитиди
02:30 Оазис любви
ТВЦ
04:55 «Не могу сказать «Прощай»
06:20 Тихие воды. 1-я серия
07:06 Тихие воды. 2-я серия
07:50 Тихие воды-2. 1-я серия
08:37 Тихие воды-2. 2-я серия
09:25 Здоровый смысл. 16-я серия
09:55 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт
10:55 Страна чудес. Татарстан
11:30 События
11:50 Золотая мина. 1-я серия
13:08 Золотая мина. 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмористический концерт
16:00 Мама напрокат
17:50 Кочевница. 1-я - 4-я серии
21:10 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии
00:20 События
00:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:45 Пианистка. 1-я - 4-я серии
03:45 Тайны пластической хирургии
04:25 Короли эпизода. Светлана Харитонова
НТВ
04:40 Агентство скрытых камер. Секретная жизнь
05:10 Инспектор Купер 2. «Пропавшая красавица», 1-я и 2-я серии
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Суперстар! Возвращение. Сезон 3
23:00 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
03:10 Зверобой-3. 2-я серия
03:55 Зверобой-3. 3-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пуля из прошлого
5 канал
05:00 Белый тигр
06:40 Ветер северный
08:10 Посредник. 1-я - 4-я серии
11:55 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
15:25 След. Право на хайп
16:15 След. Блеск нищеты
17:05 След. Доктор - кто?
17:55 След. Восточная сказка
18:40 След. Бешеный Сенька
19:30 След. Потеряшки
20:20 След. Ангелы и демоны
21:10 След. Смертельная ловушка
22:00 След. Неосновной инстинкт 1
22:45 След. Неосновной инстинкт 2
23:40 Гранит
01:25 Дознаватель. Истина
02:10 Дознаватель. Справедливость
02:55 Дознаватель. Стрелок
03:40 Дознаватель. Хитрец
04:20 Дознаватель. Кино
Домашний
05:00 Порочные связи. 11-я и 12-я серии
06:30 6 кадров
07:00 Пропасть между нами. 1-я - 4-я серии
10:45 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
14:25 Чужие дети. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 41-я - 44-я серии
22:30 Ты мой. 1-я - 4-я серии
02:00 Никто не узнает. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Пэн. Путешествие в Нетландию
09:05 Богатенький Рич
11:00 Перезагрузка. 530-я серия
11:30 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 126-я серии
14:30 Отпуск. Сезон 2. 20-я - 28-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 39-я серия
21:00 Концерты. 3-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 231-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 34-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 216-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 217-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 6. 185-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я - 203-я серии
06:05 Фиксики. Музыкальная шкатулка
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:50 Три кота. Папин брат
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Компот-исследователь
07:10 Три кота. Коллекция
07:15 Три кота. В подсолнухах
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Царевны. Птица поюн
07:40 Царевны. Волшебная мастерская
07:50 Царевны. Книга будущего
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:25 План игры
13:40 Титаник
17:40 Аладдин
20:15 Чёрная Вдова
23:00 Маска. Танцы
01:05 Милые кости
03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 13-я серия
04:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 14-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия
Матч ТВ
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра. Прямой эфир
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:30 Новости
10:35 Один на один. Динамо - ЦСКА
10:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир
12:55 Все на Матч!
13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер». Прямой эфир
16:25 Хоккей. Международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Казахстана. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир
00:40 Все на Матч!
01:20 Самбо. Чемпионат мира
03:00 Новости
03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Женщины. Финал
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Парк Юрского периода
15:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир
18:00 Мир Юрского периода
20:30 Мир Юрского периода 2
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:50 Бой после победы...
06:30 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты
06:55 Двадцать восемь панфиловцев
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №118
11:30 Код доступа. Украина. В ожидании хунты
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Юрий Глазунов
13:05 Специальный репортаж
14:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Путешествие сквозь войну
00:35 Тёмный инстинкт. 1-я - 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Робинзон Кузя
06:55 Вратарь
08:10 Обыкновенный концерт
08:40 Тайны старого чердака. Портрет
09:05 Диалоги о животных. 11-я серия - «Калининградский зоопарк»
09:50 Передача знаний. 10-я серия
10:40 Чучело
12:40 IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»
13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров
14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»
14:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Концертный оркестр под управлением Олега Лундстрема
15:25 Удивительные приключения
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Противовоздушная оборона
17:15 Пешком... Москва. Благуша
17:45 Дальневосточный исход
18:35 Романтика романса. Евгений Дятлов
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Судьба
22:55 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере Г. Доницетти «Дон Паскуале». Дирижёр Эвелино Пидо. Ковент-Гарден. 2019 год
01:10 Вратарь
02:25 Перевал
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»
06:00 Пятница News. 205-я серия
06:30 Артур и Минипуты
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия - «Ярославль»
10:10 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия
10:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
17:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
19:40 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия - «Лапшичная»
00:00 Страшная воля богов
02:10 Пятница News. 205-я серия
02:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
03:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:30 Пятница News. 205-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Свой среди чужих, чужой среди своих
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Гаишники. 6-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Гаишники. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Гаишники. 14-я - 16-я серии
03:25 Наше кино. История большой любви
04:05 Мультфильмы
Время начала передач - московское.