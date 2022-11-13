Программа передач 1 канал на 13 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 13 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 13.11.2022
03:45 Россия от края до края
05:20 Зимний роман
06:00 Новости
06:10 Зимний роман
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Карелия
11:10 «Повара на колесах«. Ярославль
12:00 Новости
12:15 Брежнев. 1-я - 4-я серии
16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап IV. Прямой эфир
17:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»
19:00 «Поем на кухне всей страной«
21:00 Время
22:35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию знаменитого советского разведчика
00:35 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»
01:30 Камера. Мотор. Страна
02:50 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.