Программа передач 1 канал на 13 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 13 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 13.11.2022



03:45 Россия от края до края

05:20 Зимний роман

06:00 Новости

06:10 Зимний роман

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Карелия

11:10 «Повара на колесах«. Ярославль

12:00 Новости

12:15 Брежнев. 1-я - 4-я серии

16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап IV. Прямой эфир

17:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»

19:00 «Поем на кухне всей страной«

21:00 Время

22:35 «Выбор агента Блейка». К 100-летию знаменитого советского разведчика

00:35 Романовы. 3-я серия - «Пётр I, Екатерина Алексеевна»

01:30 Камера. Мотор. Страна

02:50 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.