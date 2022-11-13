Программа передач Россия 1 на 13 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 13.11.2022
04:00 Домоправитель
05:30 Оазис любви
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Найди нас, мама!
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Ковитиди
02:30 Оазис любви
В программе передач возможны изменения.