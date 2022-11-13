Программа передач Россия 1 на 13 ноября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 13.11.2022



04:00 Домоправитель

05:30 Оазис любви

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Найди нас, мама!

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Ковитиди

02:30 Оазис любви



В программе передач возможны изменения.