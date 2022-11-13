Программа передач ТВЦ на 13 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 13.11.2022



04:55 «Не могу сказать «Прощай»

06:20 Тихие воды. 1-я серия

07:06 Тихие воды. 2-я серия

07:50 Тихие воды-2. 1-я серия

08:37 Тихие воды-2. 2-я серия

09:25 Здоровый смысл. 16-я серия

09:55 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт

10:55 Страна чудес. Татарстан

11:30 События

11:50 Золотая мина. 1-я серия

13:08 Золотая мина. 2-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмористический концерт

16:00 Мама напрокат

17:50 Кочевница. 1-я - 4-я серии

21:10 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии

00:20 События

00:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:45 Пианистка. 1-я - 4-я серии

03:45 Тайны пластической хирургии

04:25 Короли эпизода. Светлана Харитонова



В программе передач возможны изменения.