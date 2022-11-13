Программа передач ТВЦ на 13 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 13.11.2022
04:55 «Не могу сказать «Прощай»
06:20 Тихие воды. 1-я серия
07:06 Тихие воды. 2-я серия
07:50 Тихие воды-2. 1-я серия
08:37 Тихие воды-2. 2-я серия
09:25 Здоровый смысл. 16-я серия
09:55 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт
10:55 Страна чудес. Татарстан
11:30 События
11:50 Золотая мина. 1-я серия
13:08 Золотая мина. 2-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмористический концерт
16:00 Мама напрокат
17:50 Кочевница. 1-я - 4-я серии
21:10 Звёзды и лисы. 1-я - 4-я серии
00:20 События
00:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:45 Пианистка. 1-я - 4-я серии
03:45 Тайны пластической хирургии
04:25 Короли эпизода. Светлана Харитонова
В программе передач возможны изменения.