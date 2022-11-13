Программа передач 5 канал на 13 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 13 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 13.11.2022
05:00 Белый тигр
06:40 Ветер северный
08:10 Посредник. 1-я - 4-я серии
11:55 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии
15:25 След. Право на хайп
16:15 След. Блеск нищеты
17:05 След. Доктор - кто?
17:55 След. Восточная сказка
18:40 След. Бешеный Сенька
19:30 След. Потеряшки
20:20 След. Ангелы и демоны
21:10 След. Смертельная ловушка
22:00 След. Неосновной инстинкт 1
22:45 След. Неосновной инстинкт 2
23:40 Гранит
01:25 Дознаватель. Истина
02:10 Дознаватель. Справедливость
02:55 Дознаватель. Стрелок
03:40 Дознаватель. Хитрец
04:20 Дознаватель. Кино
В программе передач возможны изменения.