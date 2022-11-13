Программа передач 5 канал на 13 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 13 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 13.11.2022



05:00 Белый тигр

06:40 Ветер северный

08:10 Посредник. 1-я - 4-я серии

11:55 Раскаленный периметр. 1-я - 4-я серии

15:25 След. Право на хайп

16:15 След. Блеск нищеты

17:05 След. Доктор - кто?

17:55 След. Восточная сказка

18:40 След. Бешеный Сенька

19:30 След. Потеряшки

20:20 След. Ангелы и демоны

21:10 След. Смертельная ловушка

22:00 След. Неосновной инстинкт 1

22:45 След. Неосновной инстинкт 2

23:40 Гранит

01:25 Дознаватель. Истина

02:10 Дознаватель. Справедливость

02:55 Дознаватель. Стрелок

03:40 Дознаватель. Хитрец

04:20 Дознаватель. Кино



В программе передач возможны изменения.