Программа передач СТС на 13 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 13.11.2022
05:00 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я - 203-я серии
06:05 Фиксики. Музыкальная шкатулка
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:50 Три кота. Папин брат
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Компот-исследователь
07:10 Три кота. Коллекция
07:15 Три кота. В подсолнухах
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Царевны. Птица поюн
07:40 Царевны. Волшебная мастерская
07:50 Царевны. Книга будущего
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:25 План игры
13:40 Титаник
17:40 Аладдин
20:15 Чёрная Вдова
23:00 Маска. Танцы
01:05 Милые кости
03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 13-я серия
04:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 14-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия
В программе передач возможны изменения.