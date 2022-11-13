Программа передач СТС на 13 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 13.11.2022



05:00 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 5. 17-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я - 203-я серии

06:05 Фиксики. Музыкальная шкатулка

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Волшебная палочка

06:50 Три кота. Папин брат

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Компот-исследователь

07:10 Три кота. Коллекция

07:15 Три кота. В подсолнухах

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Царевны. Птица поюн

07:40 Царевны. Волшебная мастерская

07:50 Царевны. Книга будущего

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «И»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:25 План игры

13:40 Титаник

17:40 Аладдин

20:15 Чёрная Вдова

23:00 Маска. Танцы

01:05 Милые кости

03:20 Девочки не сдаются. Сезон 1. 13-я серия

04:05 Девочки не сдаются. Сезон 1. 14-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия



В программе передач возможны изменения.