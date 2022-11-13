Программа передач Матч ТВ на 13 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 13.11.2022



04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра. Прямой эфир

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

10:30 Новости

10:35 Один на один. Динамо - ЦСКА

10:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир

12:55 Все на Матч!

13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер». Прямой эфир

16:25 Хоккей. Международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Казахстана. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир

00:40 Все на Матч!

01:20 Самбо. Чемпионат мира

03:00 Новости

03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Женщины. Финал

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»



В программе передач возможны изменения.