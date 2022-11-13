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Программа передач Матч ТВ на 13 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 13.11.2022

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра. Прямой эфир
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:30 Новости
10:35 Один на один. Динамо - ЦСКА
10:55 Футбол. Первая Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные Челны). Прямой эфир
12:55 Все на Матч!
13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер». Прямой эфир
16:25 Хоккей. Международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Казахстана. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио». Прямой эфир
00:40 Все на Матч!
01:20 Самбо. Чемпионат мира
03:00 Новости
03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Женщины. Финал
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»

В программе передач возможны изменения.









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