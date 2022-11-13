Программа передач РЕН ТВ на 13 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 13.11.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Парк Юрского периода
15:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир
18:00 Мир Юрского периода
20:30 Мир Юрского периода 2
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.