Программа передач Звезда на 13 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 13.11.2022
03:50 Бой после победы...
06:30 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты
06:55 Двадцать восемь панфиловцев
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №118
11:30 Код доступа. Украина. В ожидании хунты
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Юрий Глазунов
13:05 Специальный репортаж
14:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Путешествие сквозь войну
00:35 Тёмный инстинкт. 1-я - 8-я серии
В программе передач возможны изменения.