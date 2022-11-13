Программа передач Звезда на 13 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 13.11.2022



03:50 Бой после победы...

06:30 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты

06:55 Двадцать восемь панфиловцев

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №118

11:30 Код доступа. Украина. В ожидании хунты

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Юрий Глазунов

13:05 Специальный репортаж

14:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Путешествие сквозь войну

00:35 Тёмный инстинкт. 1-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.