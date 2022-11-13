Программа передач Культура на 13 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 13.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Робинзон Кузя

06:55 Вратарь

08:10 Обыкновенный концерт

08:40 Тайны старого чердака. Портрет

09:05 Диалоги о животных. 11-я серия - «Калининградский зоопарк»

09:50 Передача знаний. 10-я серия

10:40 Чучело

12:40 IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров

14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»

14:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Концертный оркестр под управлением Олега Лундстрема

15:25 Удивительные приключения

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Противовоздушная оборона

17:15 Пешком... Москва. Благуша

17:45 Дальневосточный исход

18:35 Романтика романса. Евгений Дятлов

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Судьба

22:55 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере Г. Доницетти «Дон Паскуале». Дирижёр Эвелино Пидо. Ковент-Гарден. 2019 год

01:10 Вратарь

02:25 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.