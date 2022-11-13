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Программа передач Культура на 13 ноября 2022


Телепрограмма Культура на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 13.11.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Робинзон Кузя
06:55 Вратарь
08:10 Обыкновенный концерт
08:40 Тайны старого чердака. Портрет
09:05 Диалоги о животных. 11-я серия - «Калининградский зоопарк»
09:50 Передача знаний. 10-я серия
10:40 Чучело
12:40 IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»
13:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров
14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»
14:45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Концертный оркестр под управлением Олега Лундстрема
15:25 Удивительные приключения
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Противовоздушная оборона
17:15 Пешком... Москва. Благуша
17:45 Дальневосточный исход
18:35 Романтика романса. Евгений Дятлов
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Судьба
22:55 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере Г. Доницетти «Дон Паскуале». Дирижёр Эвелино Пидо. Ковент-Гарден. 2019 год
01:10 Вратарь
02:25 Перевал
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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