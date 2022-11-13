Программа передач Пятница на 13 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 13.11.2022



05:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»

06:00 Пятница News. 205-я серия

06:30 Артур и Минипуты

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия - «Ярославль»

10:10 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия

10:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

17:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

19:40 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия - «Лапшичная»

00:00 Страшная воля богов

02:10 Пятница News. 205-я серия

02:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

03:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:30 Пятница News. 205-я серия



В программе передач возможны изменения.