Программа передач Пятница на 13 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 13.11.2022
05:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»
06:00 Пятница News. 205-я серия
06:30 Артур и Минипуты
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 8-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 1-я серия - «Ярославль»
10:10 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия
10:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
17:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
19:40 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 1-я серия - «Лапшичная»
00:00 Страшная воля богов
02:10 Пятница News. 205-я серия
02:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
03:30 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:30 Пятница News. 205-я серия
В программе передач возможны изменения.