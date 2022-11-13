Программа передач МИР на 13 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 13.11.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Свой среди чужих, чужой среди своих

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Гаишники. 6-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Гаишники. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Гаишники. 14-я - 16-я серии

03:25 Наше кино. История большой любви

04:05 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.