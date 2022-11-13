Программа передач МИР на 13 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 13 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 13.11.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Свой среди чужих, чужой среди своих
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Гаишники. 6-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Гаишники. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Гаишники. 14-я - 16-я серии
03:25 Наше кино. История большой любви
04:05 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.