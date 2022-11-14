Программа передач, ТВ программа на 14 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 14 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Потомок Николая I приехал из Франции защищать Донбасс
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Бесогон ТВ
23:55 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Лион Измайлов
02:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Десять лет без Ильи Олейникова
03:50 Морозова. Сезон 2. 44-я серия - «Удар в сердце»
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Доживем до понедельника
08:55 Я иду тебя искать-5. 1-я серия
09:50 Я иду тебя искать-5. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Чёрная месса. 1-я серия
12:45 Чёрная месса. 2-я серия
13:40 Мой герой. Uma2rman
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
16:55 Прощание. Павел Смеян
17:50 События
18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Адаптация к реальности
23:10 Знак качества. Продукты из морозилки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф
01:25 Прощание. Юрий Шатунов
02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пуля из прошлого
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Обида
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Воришка», 1-я и 2-я серии, «Клад», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Воришка», 1-я и 2-я серии, «Клад», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Найденная в общежитии
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 1-я серия
21:00 Спецбат. 2-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 1-я и 2-я серии
00:25 Беглецы
02:05 Зверобой-3. 4-я - 7-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Генетика
5 канал
05:00 Известия
05:30 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
06:15 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
06:50 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
07:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
08:20 Прощаться не будем
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Прощаться не будем
11:15 Солдатик
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Капитаны
14:25 Дознаватель-2. Услуга
15:20 Дознаватель-2. Афера
16:20 Дознаватель-2. Притон
17:15 Дознаватель-2. Ужин
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ужин
18:40 Дознаватель-2. Номер
19:35 След. Смерть буржуям
20:20 След. Глубокая заморозка
20:55 След. Сектор газа
21:45 След. Как на ладони
22:30 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман
23:15 Великолепная пятёрка-5. Похищенная
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бычье сердце
01:15 След. Пирамида Хопса
01:50 След. Гости из будущего
02:30 След. Наш любимый тренер
03:05 Детективы. Недовольные пациенты
03:40 Детективы. Прапорщик
04:05 Детективы. Жгучая ревность
04:35 Детективы. Упавшая звезда
Домашний
02:00 Никто не узнает. 5-я - 8-я серии
05:10 Порочные связи. 13-я и 14-я серии
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Блудная мать». «Чужие тайны»
13:35 Порча. Невидимая няня
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Клятва
15:15 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
19:00 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. «Непосильная ноша». «Кнопка вызова»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Клятва
00:50 Понять. Простить. «Блудная мать». «Чужие тайны»
01:40 Восток-Запад. Сезон 2. 39-я серия
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия
05:05 Comedy Баттл. 2-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
08:05 Остров лемуров: Мадагаскар
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 39-я серия
11:00 СашаТаня. 246-я - 251-я серии
14:00 Женский клуб. 1-я серия
15:00 СашаТаня. 254-я - 256-я серии
16:30 СашаТаня. 258-я - 260-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 28-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 29-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 53-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 54-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 21-я серия
23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 57-я серия
00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 9-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия
03:30 Comedy Баттл. 3-я серия
04:15 Comedy Баттл. 4-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 19-я серия
05:30 Замок лгунов
05:45 Ералаш. Сезон 1. 204-я - 206-я серии
06:05 Три кота. Музыкальная открытка
06:10 Три кота
06:15 Три кота. День страшилок
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:20 100 мест, где поесть. 7-я серия
10:25 Человек-паук: Через вселенные
12:30 Корни. Сезон 2. 1-я - 14-я серии
20:00 Красотка
22:30 Несносные леди
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 36-я серия
01:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 15-я серия
02:40 Девочки не сдаются. Сезон 1. 16-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 4. 7-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 15-я серии
Матч ТВ
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»
06:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 География спорта. Кольский полуостров
15:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:15 Громко
17:20 Новости
17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч» (Москва). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Тотальный футбол
00:35 Все на Матч!
01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия)
02:45 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Олег Коротаев
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Отмель
21:25 Линия горизонта
23:00 Новости
23:25 Документальный спецпроект
00:30 Парк Юрского периода
02:30 Ранго
04:05 Тайны Чапман
Звезда
04:25 Тёмный инстинкт. 6-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Неуловимые мстители
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Ядерный проект
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Святой Лука. Хирург от бога
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Гонка с преследованием
01:00 Неуловимые мстители
02:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:20 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва бородинская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Личное счастье. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Журнал русское искусство. 100 лет
11:10 ХX век. «Хоккей Анатолия Тарасова». Документальный фильм. 1992
12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер
12:30 Клуб женщин. 1-я серия
13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14:30 История русского быта. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
16:35 Личное счастье. 1-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова
19:00 Жизнь замечательных идей. Спать, чтобы жить
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Юрий Яковлев и Ирина Сергеева
21:30 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили
22:15 Клуб женщин. 1-я серия
23:20 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии
23:40 Новости культуры
00:00 Юрий Пименов. Дорога очарования жизнью
00:55 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков
01:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 204-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:40 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
09:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
23:20 Пробный переезд. Сезон 1. 3-я серия - «Москва»
00:10 Ночной рейс
01:40 Пятница News. 206-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 10-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 11-я серия
03:30 Пятница News. 205-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:05 Гаишники. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Гаишники. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 22-я - 24-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Музыкальная история
03:00 Развод
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.