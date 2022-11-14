Программа передач, ТВ программа на 14 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 14 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Потомок Николая I приехал из Франции защищать Донбасс

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 1-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:00 Бесогон ТВ

23:55 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Лион Измайлов

02:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Десять лет без Ильи Олейникова

03:50 Морозова. Сезон 2. 44-я серия - «Удар в сердце»



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Доживем до понедельника

08:55 Я иду тебя искать-5. 1-я серия

09:50 Я иду тебя искать-5. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Чёрная месса. 1-я серия

12:45 Чёрная месса. 2-я серия

13:40 Мой герой. Uma2rman

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

16:55 Прощание. Павел Смеян

17:50 События

18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Адаптация к реальности

23:10 Знак качества. Продукты из морозилки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф

01:25 Прощание. Юрий Шатунов

02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пуля из прошлого

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Обида

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Воришка», 1-я и 2-я серии, «Клад», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Воришка», 1-я и 2-я серии, «Клад», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Найденная в общежитии

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 1-я серия

21:00 Спецбат. 2-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 1-я и 2-я серии

00:25 Беглецы

02:05 Зверобой-3. 4-я - 7-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Генетика



5 канал



05:00 Известия

05:30 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

06:15 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

06:50 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

07:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

08:20 Прощаться не будем

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Прощаться не будем

11:15 Солдатик

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Капитаны

14:25 Дознаватель-2. Услуга

15:20 Дознаватель-2. Афера

16:20 Дознаватель-2. Притон

17:15 Дознаватель-2. Ужин

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ужин

18:40 Дознаватель-2. Номер

19:35 След. Смерть буржуям

20:20 След. Глубокая заморозка

20:55 След. Сектор газа

21:45 След. Как на ладони

22:30 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман

23:15 Великолепная пятёрка-5. Похищенная

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бычье сердце

01:15 След. Пирамида Хопса

01:50 След. Гости из будущего

02:30 След. Наш любимый тренер

03:05 Детективы. Недовольные пациенты

03:40 Детективы. Прапорщик

04:05 Детективы. Жгучая ревность

04:35 Детективы. Упавшая звезда



Домашний



02:00 Никто не узнает. 5-я - 8-я серии

05:10 Порочные связи. 13-я и 14-я серии

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Блудная мать». «Чужие тайны»

13:35 Порча. Невидимая няня

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Клятва

15:15 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии

19:00 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. «Непосильная ноша». «Кнопка вызова»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Клятва

00:50 Понять. Простить. «Блудная мать». «Чужие тайны»

01:40 Восток-Запад. Сезон 2. 39-я серия

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 6. 184-я серия

05:05 Comedy Баттл. 2-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

08:05 Остров лемуров: Мадагаскар

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 39-я серия

11:00 СашаТаня. 246-я - 251-я серии

14:00 Женский клуб. 1-я серия

15:00 СашаТаня. 254-я - 256-я серии

16:30 СашаТаня. 258-я - 260-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 1-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 2-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 28-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 29-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 53-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 54-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 21-я серия

23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 57-я серия

00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 9-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия

03:30 Comedy Баттл. 3-я серия

04:15 Comedy Баттл. 4-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 5. 18-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 19-я серия

05:30 Замок лгунов

05:45 Ералаш. Сезон 1. 204-я - 206-я серии

06:05 Три кота. Музыкальная открытка

06:10 Три кота

06:15 Три кота. День страшилок

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:20 100 мест, где поесть. 7-я серия

10:25 Человек-паук: Через вселенные

12:30 Корни. Сезон 2. 1-я - 14-я серии

20:00 Красотка

22:30 Несносные леди

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 36-я серия

01:50 Девочки не сдаются. Сезон 1. 15-я серия

02:40 Девочки не сдаются. Сезон 1. 16-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 4. 7-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 4. 12-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 4. 13-я - 15-я серии



Матч ТВ



04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»

06:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 География спорта. Кольский полуостров

15:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:15 Громко

17:20 Новости

17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч» (Москва). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Тотальный футбол

00:35 Все на Матч!

01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия)

02:45 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Олег Коротаев

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Отмель

21:25 Линия горизонта

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Парк Юрского периода

02:30 Ранго

04:05 Тайны Чапман



Звезда



04:25 Тёмный инстинкт. 6-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Неуловимые мстители

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Ядерный проект

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Святой Лука. Хирург от бога

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Гонка с преследованием

01:00 Неуловимые мстители

02:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:20 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва бородинская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Личное счастье. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Журнал русское искусство. 100 лет

11:10 ХX век. «Хоккей Анатолия Тарасова». Документальный фильм. 1992

12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер

12:30 Клуб женщин. 1-я серия

13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов

14:30 История русского быта. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Иван Мартос

16:35 Личное счастье. 1-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова

19:00 Жизнь замечательных идей. Спать, чтобы жить

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Юрий Яковлев и Ирина Сергеева

21:30 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили

22:15 Клуб женщин. 1-я серия

23:20 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии

23:40 Новости культуры

00:00 Юрий Пименов. Дорога очарования жизнью

00:55 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков

01:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 204-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал» для Глюкозы»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:40 Комиссар Рекс. Сезон 5. 8-я серия

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

09:40 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

23:20 Пробный переезд. Сезон 1. 3-я серия - «Москва»

00:10 Ночной рейс

01:40 Пятница News. 206-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 10-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 11-я серия

03:30 Пятница News. 205-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:05 Гаишники. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Гаишники. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 22-я - 24-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Музыкальная история

03:00 Развод

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 14 ноября 2022 Программа передач СТС на 14 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 14 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 13 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022









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