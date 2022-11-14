Программа передач ТВЦ на 14 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 14.11.2022



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Доживем до понедельника

08:55 Я иду тебя искать-5. 1-я серия

09:50 Я иду тебя искать-5. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Чёрная месса. 1-я серия

12:45 Чёрная месса. 2-я серия

13:40 Мой герой. Uma2rman

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

16:55 Прощание. Павел Смеян

17:50 События

18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Адаптация к реальности

23:10 Знак качества. Продукты из морозилки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф

01:25 Прощание. Юрий Шатунов

02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия

03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия

04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф



В программе передач возможны изменения.