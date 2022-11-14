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Программа передач ТВЦ на 14 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 14.11.2022

05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Доживем до понедельника
08:55 Я иду тебя искать-5. 1-я серия
09:50 Я иду тебя искать-5. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Чёрная месса. 1-я серия
12:45 Чёрная месса. 2-я серия
13:40 Мой герой. Uma2rman
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
16:55 Прощание. Павел Смеян
17:50 События
18:05 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Адаптация к реальности
23:10 Знак качества. Продукты из морозилки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обжалованию не подлежит. Фотограф
01:25 Прощание. Юрий Шатунов
02:05 Мэрилин Монро и ее последняя любовь
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 1-я серия
03:50 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 2-я серия
04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф

В программе передач возможны изменения.









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