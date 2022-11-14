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Программа передач 5 канал на 14 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 14 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 14.11.2022

05:00 Известия
05:30 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
06:15 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
06:50 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
07:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
08:20 Прощаться не будем
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Прощаться не будем
11:15 Солдатик
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Капитаны
14:25 Дознаватель-2. Услуга
15:20 Дознаватель-2. Афера
16:20 Дознаватель-2. Притон
17:15 Дознаватель-2. Ужин
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ужин
18:40 Дознаватель-2. Номер
19:35 След. Смерть буржуям
20:20 След. Глубокая заморозка
20:55 След. Сектор газа
21:45 След. Как на ладони
22:30 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман
23:15 Великолепная пятёрка-5. Похищенная
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бычье сердце
01:15 След. Пирамида Хопса
01:50 След. Гости из будущего
02:30 След. Наш любимый тренер
03:05 Детективы. Недовольные пациенты
03:40 Детективы. Прапорщик
04:05 Детективы. Жгучая ревность
04:35 Детективы. Упавшая звезда

В программе передач возможны изменения.









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