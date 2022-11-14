Программа передач 5 канал на 14 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 14 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 14.11.2022



05:00 Известия

05:30 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

06:15 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

06:50 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

07:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

08:20 Прощаться не будем

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Прощаться не будем

11:15 Солдатик

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Капитаны

14:25 Дознаватель-2. Услуга

15:20 Дознаватель-2. Афера

16:20 Дознаватель-2. Притон

17:15 Дознаватель-2. Ужин

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ужин

18:40 Дознаватель-2. Номер

19:35 След. Смерть буржуям

20:20 След. Глубокая заморозка

20:55 След. Сектор газа

21:45 След. Как на ладони

22:30 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман

23:15 Великолепная пятёрка-5. Похищенная

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бычье сердце

01:15 След. Пирамида Хопса

01:50 След. Гости из будущего

02:30 След. Наш любимый тренер

03:05 Детективы. Недовольные пациенты

03:40 Детективы. Прапорщик

04:05 Детективы. Жгучая ревность

04:35 Детективы. Упавшая звезда



В программе передач возможны изменения.